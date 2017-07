CWL EU LCQ: España se queda sin representantes en el Mundial

Google Plus

Niall "Niall" Sunderland, de Team Infused, siendo entrevistado. Foto: Dexerto

El fin de semana del 30 de junio al 2 de julio tuvo lugar en el Gfinity Arena de Londres el Last Chance Qualifier europeo de cara al Call of Duty World League Championship de agosto. Los 16 equipos europeos que no están en la Global Pro League que tienen más Pro Points luchaban por solo 6 plazas.

Clásicos del Call of Duty europeo como los jugadores de Millenium, liderados por Mark "MarkyB" Briceland; el nuevo equipo de Team Infused; los franceses de Supremacy o Team Vitality, con Shane "ShAnE" McKerral, que ha jugado todos los mundiales; encabezaban las apuestas de cara a clasificarse.

La organización española de Team MRN presentaba dos equipos con posibilidades a este clasificatorio. MRN Black con cuatro jugadores europeos liderados por el sueco Emil "Yohanson" Johnsson se antojaba como el favorito de los dos. El otro se presentó como Tourline MRN y en el se encontraba el único español con opciones de ir al Mundial de 2017, Daniel "iDaaNieeL" Castro.

En la primera ronda Millenium, eRa, MRN Black, Vitality, Infused, Opulent eSports, Supremacy y Aerox eSports vencieron. Los que cayeron derrotados, entre ellos Tourline MRN, tenían que avanzar tres rondas por el bracket de perdedores para clasificarse.

Millenium, Infused y Supremacy vencieron 3-0 en sus encuentros, mientras que MRN Black hizo lo propio por 3 a 2 frente a Vitality. Estos cuatro equipos ya tenían plaza asegurada en el CoD Champs.

La acción se trasladaba al bracket inferior. 12 equipos para 2 plazas. Tourline MRN y Cryptick vencieron 3-1, mientras que StrokeUnit y Bulldog eSports lo hicieron por 3-0.

En la siguiente ronda entraban los equipos que cayeron en segunda ronda de ganadores, por lo que la dificultad subía. Tanto es así que los cuatro equipos que venían de ganadores vencieron en sus partidos. Vitality y Opulent 3-0 frente a StrokeUnit y Cryptick, mientras que eRa Eternity y Aerox eSports lo hicieron por 3-1 ante Bulldog y Tourline MRN.

El equipo de "iDaaNieeL" estuvo a punto de mandar el partido al quinto mapa, pues llegaron a ir venciendo de 100 puntos en el segundo Punto Caliente en Scorch, pero el equipo de Silvano "Torres" Mombarg supo remontar el partido llegándose al último punto con una diferencia mínima, pero Aerox acabó imponiéndose por 250 a 246, eliminando al equipo de la organización española y dejando a nuestro país por primera vez sin representantes en el Mundial de Call of Duty.

Ya se conocen todos los equipos que representarán a la región europea en Orlando en el Call of Duty World League Championship de agosto: Splyce, Epsilon, Elevate, Fnatic, Red Reserve, Millenium, MRN Black, Infused, Supremacy, Team Vitality y Opulent eSports.