Fernando Alonso: “Es difícil vivir sin ganar”

El cambio al motor Renault de McLaren ha vuelto a despertar la ilusión de Fernando Alonso tras “un largo invierno que ha durado tres años”, como él ha manifestado en alguna ocasión, una vez tras la carrera en Australia. Un gran premio en el que el español fue quinto, se puede decir que, gracias al abandono de los dos Haas, los errores de Max Verstappen y la posición de Valtteri Bottas en la clasificación, pero debes estar ahí para aprovechar todo esto.

“Ahora tenemos un coche con el que se puede luchar, con el que puedes atacar y te puedes defender, algo que no tuve los tres años anteriores”, comenzaba Alonso. Y tanto que se defiende, ya que aguantó a un Red Bull durante numerosas vueltas detrás suya, siempre en el margen de un segundo de diferencia.

El bicampeón del Mundo mira más arriba de esa quinta posición, admite que los Haas tienen buen ritmo, pero que los de Woking traerán mejoras en los próximos grandes premios, ya que todo ha ido muy ajustado, el chasis ya estaba diseñado cuando se confirmó el cambio a Renault. “Definitivamente tenemos que mirar más hacia los tres de arriba, más que hacía Haas o Renault”, continuaba.

Fernando afronta su temporada número 17 en Fórmula Uno, pero con la ilusión del primer día con Minardi: “Sí, lo estoy, no puedo engañar a nadie. Son muchos años, muchas temporadas, pero con la misma ilusión y las mismas ganas. Hay muchas posibilidades de mejorar y un buen resultado en la primera suele ayudar”.

Fernando Alonso esperando al inicio del GP de Australia (Foto: @McLaren)

El Mundial de Resistencia está a la vuelta de la esquina, un año que puede ser agotador, pero a Alonso le preocupa más que ningún vuelo falle cuando tenga que cruzar el mundo, también está feliz por no estar en su casa parado: “Lo sé y no me importa. En realidad, cuando estoy dos o tres días en casa me aburro un poco, me agobia. Enciendo la tele, la apago, la vuelvo a encender. Hago deporte, lo dejo, me ducho, enciendo otra vez la tele, la apago. Prefiero correr cada domingo que aburrirme en casa”.

De los años con Honda, el piloto saca el lado positivo: “Es difícil vivir sin ganar porque mi vida se basa en la competición y triunfar es una de las vitaminas para seguir caminando, así que cuando faltan las victorias es duro, pero hay que seguir adelante y también aprendes muchas cosas. Estos años han abierto mis miras hacia carreras legendarias donde tienes condiciones más iguales que en la F1. Sin estos años de dificultades quizá no hubiera ido a Indianápolis o no me hubiera embarcado en la resistencia. Y, además, creo que ahora soy un piloto más completo”.

Toro Rosso soltó muchas declaraciones sobre que trabajar con Honda era genial y que en McLaren había desaprovechado una oportunidad, Alonso dice: “En Australia pasó lo que estaba previsto, iban entre los cuatro últimos, y rompieron el motor”, también recuerdo lo que se dijo cuando se marchó de Ferrari: “Cuando dejé Ferrari también se dijo. Desde que yo me fui, Ferrari no ha hecho ni segundo en el Mundial. Esa es la auténtica realidad”.

Para finalizar, el que porta el número 14, dice que la gente debe fiarse en lo que dice: “La ilusión se centra en estar lo más cerca posible de equipos como Mercedes, Ferrari y Red Bull. Sé que mucha gente no me cree, pero estamos en el camino de saltar de ser el penúltimo equipo de la parrilla a ser el cuarto cerca de los tres mejores, peleando en alguna carrera. Todos coincidimos, cuando McLaren decidió cambiar el motor Honda por el Renault, que estaría bien estar cerca de los tres grandes, y luchar por algún podio cuando todo se ponga de cara, cuando lo tengamos todo en su sitio. Insisto, hemos trabajado duro en invierno y pronto habrá mejoras”.