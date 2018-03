La polémica de Albert Park

Google Plus

Una de las carencias de este primer GP de 2018, ha sido la falta de adelantamientos en pista, el cuerpo a cuerpo entre los pilotos. Emoción estratégica, Safety Car, Virtual Safety Car… Pero, faltó lo más importante de todo en esta competición.

Esto ha dado que hablar, porque además, se añadió como novedad una tercera zona de DRS al circuito, que en principio tenía que favorecer este factor, pero parece ser que no fue suficiente.

El director del GP, Andrew Westacott, ha realizado diversas declaraciones en referencia a este fin de semana en su circuito, Albert Park.

“No he tenido ninguna conversación con Christian Horner, la FIA o la Fórmula 1 al respecto, pero lo que también diría es que la investigación no produjo nada concluyente que llevara a un marcado aumento de adelantamientos en el circuito", comentaba al respecto.

Este comentario se produjo a raíz de las siguientes declaraciones de Charlie Whiting: “Hemos debatido algunos cambios en el diseño de la pista con el Austrlian Gran Prix Corporation. Hay un proyecto que podría realizarse, pero no estoy seguro de cómo estará. No hay que olvidar que este es un parque con una carretera pública, por lo que no es tan fácil hacerlo como en una pista de carreras". Dejando caer que un cambio en el trazado influiría en un aumento de adelantamientos, tras lo visto el domingo.

El director del GP, inició su respuesta a estas declaraciones con esa contestación, pero quiso añadir algo más: "Es posible que tenga algunos aspectos positivos, pero puede haber algunos negativos en la capacidad de conducción. Si otros tienen algunas ideas inteligentes, junto con la gente de carreras como Ross Brawn y Charlie Whiting, hablaremos y veremos si vale la pena buscar más o hacer cambios”.

Esta era la opción de modificar el trazado en algunas zonas, pero también existe la opción de reasfaltar el circuito, según asegura Westacott: “El reasfaltado aún no está descartado. Tuvimos algunas conversaciones sobre el asfalto y su disposición. Así que estamos en condiciones de hacerlo siempre que sea necesario”.

Como resaltaba Whiting en su declaración, todo esto es más complicado de lo normal, ya que es un circuito en plena ciudad, y no es fácil realizar cambios con estas condiciones. Westacott, también lo ha comentado: "A diferencia de un circuito en el que puedes aprovechar las secciones de tierra, aquí tenemos un lado en el margen de la carretera, y tenemos edificios, áreas verdes y zonas deportivas que llevan aquí 60 años. Por lo tanto, creo que cualquier cambio será sutil”.

Para concluir y dejar claro cualquier tipo de rumor, y no seguir generando polémica con las directrices de la Fórmula 1, Westacott cerraba declarando que: "Ni siquiera estamos contemplando el cambio en este momento. Pero no tendremos problemas en discutirlo con los expertos para ver cómo podemos mejorar el espectáculo si es necesario”.