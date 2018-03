Assen puede ser la sede del Gran Premio de Holanda

Google Plus

El mítico trazado holandés conocido como Assen es famoso por su historia ligada al deporte de motor. Sin embargo, no son los monoplazas lo que le han dado tanta fama sino que el motociclismo siemore ha estado muy presente en su larga vida. Es el trazado más antiguo de la historia del calendario de MotoGP y cada año Assen se llena hasta la bandera con miles y miles de aficionados.

Con la fama que le precede, los directivos del circuito esperan atraer a los mandamás de la F1 y conseguir que su circuito se expanda aún más por la afición del motor y la competición. De momento, parece la única opción que se baraja en el caso de que Holanda albergue, al fin, un Gran Premio.

El propio Charlie Whiting ya visitó las instalaciones del circuito holandés y no dudó en dar su visto bueno siempre y cuando se hicieran unas pequeñas modifcaciones que no tocarán la esencia del circuito. El británico cree que con los cambios propuestos, la FIA no tendrá ningún problema para dar el okey.

La Fundación Gran Premio Holanda es la que está al mando de las negociaciones con el antiguo presidente de la empresa TT, Jos Vaessen, como máximo representante. La intención de la compañia es añadir el trazado al calendario de F1 a partir del año 2020. Para ello deberán conseguir alcanzar un acuerdo con Liberty Media para que el circuito de Assen alquille sus instalaciones y se lleve a cabo una carrera de F1.

"Es una gran sensación estar involucrado activamente en la adquisición, promoción y organización de un futuro Gran Premio de F1 en Assen. Esto convertiría al circuito en el único en albergar eventos de MotoGP, F1 y MXGP", comentó Jos Vaessen.

Aún no hay nada asegurado y las negociaciones solo han hecho más que empezar pero realmente sería algo único.