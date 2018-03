Hartley: "El motor Honda es flexible"

Google Plus

Una de las decepciones del fin de semana en Australia ha sido Toro Rosso. Tras firmar una buena pre-temporada, en la que presentaban una fiabilidad fuera de lo común en un motor Honda, a la hora de la verdad, el rendimiento ha vuelto a decaer.

Pierre Gasly, ya dio su opinión expresando que el motor no había rendido de la mejor manera, y que esperaba una mejoría por su parte. No hay que olvidar, que Gasly se tuvo que retirar en la vuelta 13 de carrera tras un fallo en el dicho motor Honda.

Es la primera carrera de Honda junto a Toro Rosso y, aunque acostumbrados a malos resultados, quizá es demasiado pronto para sacar conclusiones en firme y dar críticas. Brendon Hartley, en el otro lado del 'box' de los de Faenza ha querido calmar el ambiente y expresar que la confianza en Honda sigue intacta.

"Empecé a conducir con un motor diferente el año pasado y creo que el motor Honda es bastante flexible." Declaraba el neozelandés.

"Todo va en la dirección correcta, no hay ninguna preocupación por mi parte. Por lo que tengo entendido, creo que Honda traerá actualizaciones también". Añadía el piloto de 28 años.

Sobre las dificultades de realizar adelantamientos con su motor: "Logicamente, el DRS y la velocidad punta forman una gran parte en los factores necesarios para realizar un adelantamiento. Pero hasta ahora todo funciona sin problemas."

Hay que admirar estás declaraciones del piloto de Nueva Zelanda. Fue el último clasificado en la prueba, su compañero solo rodó 13 vueltas, y aún así ha tenido el valor de salir a dar la cara por su motorista. 'Chapeau' para Hartley.

Tras dejar claro que no ven a Honda con tan malos ojos, Hartley hablo sobre su momento de forma y sobre se ve en este comienzo de temporada. "Me siento muy cómodo con el equipo y con el coche; Mucho más que el año pasado. Me sentí que tenía lo que le pedía al coche desde un principio."

Sobre este fin de semana: "Simplemente, no conseguimos el resultado que nos marcamos, los puntos. Por lo que vimos, estaba un poco fuera de nuestro alcance."