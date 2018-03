Fernley: "Los equipos Mercedes han mejorado 1.1 segundos, los Renault 1.6"

Google Plus

El equipo que quedó en cuarta posición en el Mundial de Constructores del año 2017 ha empezado con mal pie esta nueva temporada, al no alcanzar la zona de puntos con ninguno de sus dos monoplazas. Ni Sergio Pérez [11º] ni Esteban Ocon [12º] fueron capaces de sacar rendimiento al Force India, que parece haberse quedado estancado en este inicio de año.

Ya en pretemporada se pudo ver que el equipo hindú no había tenido un buen rendimiento y no se sabía a qué podían aspirar sus pilotos, pero al verse fuera de la Q3 en la primera prueba del Mundial, en Albert Park. En carrera tampoco fueron capaces de mejorar los resultados y, a pesar de los abandonos de los dos coches de Haas, no pudieron conseguir ningún punto en la primera prueba del Campeonato del Mundo de F1.

El equipo que fue el 'primero de los mortales' la temporada pasada, este año deberá mejorar ya que, visto lo visto, actualmente son el séptimo coche más rápido del campeonato, solo por delante de Williams, Toro Rosso y Alfa Romeo Sauber. Este bajón en el rendimiento también se debe a la mejora considerable que han tenido equipos como Haas, McLaren y Renault, quienes han usurpado a Force India el privilegio que tuvieron el año pasado.

Las mejoras que pretendían obtener del túnel de viento y las simulaciones no llegaron, y eso es lo que ha provocado el descenso en el rendimiento. Así lo confirmaba Andy Green, el director técnico del equipo, que aseguró que "no todo ha llegado todavía". Además, el director del equipo, Bob Fernley, a pesar de los resultados confía en que "en Baréin llegarán los nuevos paquetes".

El primer piloto del equipo, Sergio Pérez, ha querido hacer declaraciones acerca de los resultados obtenidos en Melbourne y también está convencido de que "pronto estarán de vuelta" en las posiciones de lucha por puntos en el Mundial, aunque tendrán que remar para recuperar lo perdido en Australia.

"Los equipos de Mercedes han mejorado en 1,1 segundos en promedio en comparación con Melbourne 2017. Desafortunadamente, los equipos Renault han mejorado en 1,6 segundos", ha declarado Fernley sobre sus oponentes directos. Y es que esta temporada, Force India ha dejado de bailar con Toro Rosso y Williams para enfrentarse a dos equipos más poderosos, como Renault y McLaren: "No solo tienen más dinero y personas que nosotros, sino también excelentes pilotos", afirmó Fernley.

"Constancia, fiabilidad y buena estrategia de carrera", es lo que el director del equipo ha admitido que es necesario para poder estar por delante de Renault, McLaren y el nuevo rival, Haas, del que también ha hablado al respecto. "Haas conduce el Ferrari del año pasado. Por eso son tan rápidos" ha concluido Fernley.

La próxima parada para los equipos será en el Circuito Internacional de Baréin donde Force India se ve obligado a llegar a los puntos que no consiguió en Australia.