Boullier: "Red Bull hizo un mejor trabajo que nosotros"

Fernando Alonso terminó en la quinta posición en el Gran Premio de Australia, el mejor arranque de la temporada de los últimos cuatro años. En McLaren todos tienen sus esperanzas puestas en el nuevo motor Renault, con el que quieren ser el cuarto equipo e incluso luchar por podios con Mercedes, Ferrari y Red Bull. "Estoy contento de luchar con otros coches, defenderme, atacar, cosa que no pudimos hacer en los últimos años", decía el piloto de McLaren al terminar el Gran Premio de Australia.

En Melbourne, el español finalizó la carrera entre los dos pilotos de Red Bull y en sus últimas vueltas se tuvo que defender de Verstappen. La escudería austriaca también tiene motor Renault y, por ello, uno de los objetivos de los de Woking es tener un ritmo similar y poder competir con ellos. Aunque, tal y como dijo Alonso cuando terminó la primera carrera de la temporada, Red Bull está por delante de McLaren. "Red Bull sigue claramente por delante de nosotros y están en ese grupo exclusivo con Mercedes y Ferrari", dijo, aunque el optimismo de Alonso es incalculable y cree que en las próximas carreras podrán estar peleando en ese grupo y no con los equipos de la parte media de la tabla.

McLaren quiere introducir nuevas mejoras para la próxima carrera en Bahrein y en menor medida en China, aunque las más fuertes llegarán en mayo, para el Gran Premio de España. Ya lo dijo Boullier unos días antes de llegar a Australia. McLaren no era el equipo que mejor llegaba a Melbourne, ya que en los test de pretemporada tuvieron algunos problemas de fiabilidad que tuvieron que solventar rápidamente y que retrasaron la incorporación de nuevas piezas. "Esa es una de las razones por las que no estamos donde nos hubiera gustado", opina Boullier.

Con las mejoras que se prevén en la escudería británica, quieren dar un paso al frente y estar más cerca de Red Bull, ya que en la clasificación de Australia la distancia era de 0,8 segundos. En carrera, consiguió terminar por detrás de Ricciardo y por delante de Verstappen tras beneficiarse por la salida del 'viritual safety car', al igual que Vettel. Cuando se fue el safety car, la distancia entre Ricciardo y Alonso equivale a 0,8 segundos por vuelta, similar a la distancia en clasificación.

Por tanto, el chasis de McLaren está cerca de un segundo por vuelta de Red Bull. "Durante el invierno uno no sabe qué hacen los demás. Obviamente, Red Bull tiene uno de los mejores chasis. Hicieron un mejor trabajo de nosotros", dijo Boullier. Además, cree que cometieron un gran error al ser tan ambiciosos en cuanto al diseño del monoplaza y a la vez tener que ajustarlo al nuevo motor Renault. "Excedimos los límites un poco, subestimamos la integración del motor Renault y la energía que teníamos que gastar en esto, así que no estábamos lo suficientemente preparados cuando llegamos a Barcelona. Estábamos a punto de estar preparados cuando llegamos a Australia", comentaba.

Eric Boullier: "Tienes que establecer objetivos en la vida"

Pero Red Bull no es el único equipo con el que lucharán, también lo harán con Renault. La temporada pasada sus tiempos estaban muy igualados, teniendo en cuenta que McLaren tenía motor Honda. Por ello, muchos se preguntaban por qué este año volverán a estar igualados si el equipo británico ha mejorado considerablemente con la introducción del motor Renault. Sobre esto, Boullier asegura que Renault también ha dado un gran paso y que además tiene más personas trabajando. También quiso hablar del factor económico, ya que tuvieron que cubrir la pérdida de dinero que Honda estaba pagando, además de los motores de compra. "Es solo una cuestión de ambición y recursos. No me escondo detrás de ninguna excusa", comentó .

El jefe de carreras de McLaren también quiso hablar sobre el optimismo de Alonso y cree que se basa en que el español comprende por qué el McLaren está dónde está, cómo están y cómo mejorar. "Él sabe lo que está por venir, aunque no está llegando tan rápido como queríamos". Por ello y ante las críticas de muchos que piensan que no se marcan objetivos realistas, Boullier asegura que él es competidor y si no, no estaría en la Fórmula 1. "Vivimos en un mundo realista y el dinero en Fórmula 1 es una de las condiciones para estar presente", añadió. En McLaren saben que es cuestión de introducir las mejoras y cumplir los plazos. "Creo que vamos a golpear por encima de nuestro peso", concluía Boullier.