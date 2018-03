Bottas: "Estamos muy apretados"

En el día de ayer se conocía que Ferrari actualizaría su fondo plano de cara al GP de China, para seguir mejorando las prestaciones de su monoplaza y sobre todo para seguir acercándose un poco más a Mercedes.

Aunque la carreara la ganó el equipo de Maranello, el ritmo que mostró Mercedes, y en particular Hamilton, durante el fin de semana en Albart Park fue absolutamente superior al de todos los demás equipos y monoplazas de la parrilla.

A una vuelta, el motor Mercedes es superior a cualquier otro de la parrilla, si a esto, se le suma el buen rendimiento del monoplaza, como chasis, el binomio resulta el mejor coche de la parrilla, por quinto año consecutivo en la Fórmula 1.

Valtteri Bottas, piloto del equipo, junto con Lewis Hamilton, no opina lo mismo que la mayoría del entorno del ‘Gran Circo’. El finés ha explicado en unas declaraciones que no cree que su monoplaza este tan lejos del de los demás equipos, en concreto, sus principales perseguidores Red Bull, y sobretodo, Ferrari.

“Parece que estamos muy apretados. Ferrari ganó, lógicamente, fueron P1 y P3, y también ganaron en Australia el año pasado. Creo que será una temporada muy apretada, no estamos a kilómetros por delante de los demás.” Declaró el piloto 77.

“Creo que Lewis lo tuvo todo en la Q3, lo hizo perfecto, es posible que los otros pilotos no hicieran todo perfecto”. Refiriéndose a la famosa polémica del ‘Party Mode’. “Creo que va a haber una gran batalla y será una temporada complicada.” Añadía Valtteri Bottas.

Al piloto finés, podríamos definirlo como humilde, a más no poder. Hamilton demostró lo contrario en la rueda de prensa tras la Q3, presumiendo de pilotaje y de mejor coche, en cambio, Bottas no se fía, no quiere favoritismos, y asegura que ellos no tienen un coche mucho mejor al de los demás perseguidores.

Aún así, hay que remarcar que el fin de semana de Bottas no fue el mejor. Fue discreto, y a diferencia de Räikkönen en Ferrari, se mostró todo el GP a la sombra de Hamilton. El accidente en Q3, le salió caro, para seguir sumando negativos a su fin de semana, y la carrera tampoco fue de alabar, sumó puntos, pero con un Mercedes debió sumar más.

Finalmente, Bottas quiso dar su ligera opinión acerca de la apretada batalla que se verá este año en la media tabla: “Definitivamente el ritmo de todos los equipos está más apretado. También creo que este año los coches tienen más carga aerodinámica, y con la forma en que la aerodinámica funciona en los coches, es aún más difícil de seguir que el año pasado, por lo que las pérdidas son mayores" concluía el finés de Mercedes.