Toto Wolff: “150 millones de dólares son pocos”

La Fórmula Uno está pendiente de ese reglamento de cara a 2021. Liberty Media dejó durante el pasado viernes una serie de pistas por las que quiere tirar, muchos están de acuerdo, pero otros como Mercedes y Ferrari no lo están mucho, quizás porque sean ahora mismo los candidatos llevarse el título cada temporada.

El jefe de equipo de Mercedes AMG F1 Team, Toto Wolff, parece no estar muy contento con esos 150 millones de dólares (unos 122 millones de euros) de techo presupuestario, dice que son pocos. “Hay que poner ese número en perspectiva, porque marketing, pilotos y otras muchas actividades no están incluidas”, declaraba para Sky Sports. Ese precio del que habla Toto, tan solo incluye al desarrollo del coche, para muchos será genial, ya que alcanzaran a los equipos más punteros, más igualdad, eso no gusta a los que dominan a día de hoy la Fórmula Uno, pero el problema es que nunca lloverá a gusto de todos.

Los propietarios del deporte quieren construir una competición viable para los participantes más humildes. Atar en corto el potencial económico de los más ricos puede ser una forma de conseguirlo, en tanto que puede reducir las diferencias entre equipos.

Ahora, supuestamente, todos los equipos clientes tienen el mismo motor que lo constructores, pero en 2021 esa igualdad se notará más aún: “Como constructores, podemos hacer muchas cosas con la unidad de potencia y eso también beneficia a nuestros clientes. Ese número es muy pequeño para los equipos grandes. Tenemos que trabajar con Liberty y encontrar un compromiso”, este tema traerá mucha tela en los próximos meses y años, seguro.

El de Mercedes tiene claro lo quiere: “Ese número no será alcanzable, pero quizá podemos alcanzar algo sensible. Cuando se añaden todos los extras que se incluyen, quizá estamos hablando de unos 250 millones. Entonces eso ya no es una locura”, finalizaba.