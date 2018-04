Alonso: "Ha sido difícil desde el minuto uno"

Google Plus

La Q1 no fue nada buena para McLaren-Renault en general, las vueltas de Fernando Alonso no eran buenas, y tras la bandera roja de Max Verstappen, tan solo pudo hacer un tiempo de 1:30.530, justo el tiempo que preveían los expertos para poder pasar el corte. El español tuvo suerte porque Romain Grosjean hizo exactamente el mismo tiempo, pero él pasó a Q2, ya que fue el primero en pasar por la línea de meta

Las malas sensaciones se cumplían en la Q2, Alonso marcó un tiempo de 1:30.212 y saldrá decimotercero. No fue un mal tiempo, pero esto confirma que las cosas han cambiado un poco a peor desde Australia para el equipo británico, tampoco es un circuito que favorezca a las características del MCL33.

En el corralito de prensa, Alonso analiza en general la clasificación: “Ha sido difícil desde el minuto uno. La bandera amarilla en Q1 nos obligó a usar un segundo set -de neumáticos- para pasar. En la Q2 no fuimos muy competitivos, no hemos tenido la velocidad suficiente para pasar, los puntos son mañana, en Australia puntuamos con los dos coches espero que aquí también”, comenzaba.

El bicampeón no se mostró preocupado por la posición, no es un circuito que favorezca a los de Woking: “Tenemos que analizar, es un circuito que también se nos dio mal el año pasado, no estoy del todo preocupado. Creo que tenemos mejor ritmo de carrera que a una vuelta así que a ver si podemos aprovecharlo”.

Sobre la estrategia y los neumáticos de cara a la carrera, comentaba: “Hay mucha degradación, tan solo tienes lo libres dos, que es de noche, para probar los neumáticos, tenemos algunas dudas si una parada o dos. Ahora podemos elegir así que a ver si podemos sacar algo”

Pr último, quiso hacer referencia sobre ese mismo tiempo que marcaron él y Grosjean en Q1: “Fue todo más complicado de lo que esperábamos, él en la curva tuvo un problema si no hubiéramos quedado fuera de la Q1. Espero que mañana podamos revertir esto”.