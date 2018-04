Sainz: "No me he sentido cómodo con el coche"

La primera sesión de clasificación fue interrumpida por una bandera roja provocada por Max Verstappen. Antes de eso, Carlos Sainz había hecho tan solo un intento y tendría que repetirlo porque su tiempo no era nada bueno y más tarde marcaba un gran 1:29.893 para ser octavo y colarse muy bien en la Q2.

El piloto de Renault mejoró un poquito su tiempo en la Q2, 1:29.802, que le hicieron colocarse en el octavo puesto, por detrás de su compañero, y le daba la oportunidad de lograr una gran posición para la carrera.

Como en Australia, Carlos Sainz no pudo mejorar su tiempo en la Q3, sólo pudo dejar su crono en 1:29.986 y saldrá décimo en carrera, justo delante tendrá a Lewis Hamilton debido a esa sanción por cambiar la caja de cambios.

Sainz atendió a los medios en el corralito y dijo: “Sabíamos que iba a ser una clasificación complicada”, el español admite que no está cómodo con el coche en Baréin: “No me he sentido cómodo con el coche durante todo el fin de semana, hemos tenido algunos problemas de balance, de puesta a punto que no hemos sabido solucionar. Una clasificación apretada, pero no iba contento con el coche”, comenzaba.

De cara a la carrera, el de Renault no tiene claro donde puede estar su equipo: “En cuanto a ritmo habrá que ver mañana, es difícil de saber. Puede haber coche que vayan más rápido, otros más lento, por lo que hay que estar avispado para ver si podemos ganar alguna posición”.

Sobre la estrategia, tampoco lo tiene demasiado claro: “Yo creo que prácticamente todo el mundo vamos a ir a dos paradas, hay mucha degradación comparado con otros circuitos. En una carrera con dos paradas puede pasar de todo y tenemos que estar ahí”, finalizaba Carlos.