Bottas: “Los de rojo van muy rápido”

Valtteri Bottas sabía que era la esperanza de Mercedes para esta clasificación después de conocer que Lewis Hamilton penalizaría cinco posiciones por cambiar la caja de cambios el viernes tras la sesión de libres.

El tiempo en Q1 fue bueno, 1:29.275, pero no lo suficiente para colarse entre alguno de los Ferrari, que era el objetivo principal de estos hombres alemanes. En Q2, con gomas más blandas, en teoría algo más rápidos tampoco pudo superar a ninguno de los Ferrari y tampoco a su propio compañero de equipo, su tiempo era de 1:28.794.

Cerca estuvo de la pole, pero a Mercedes no le valía con estar cerca, ya que tenían que conseguirla con el finlandés por lo sucedido con el campeón del mundo, anteriormente comentado. Mientras que Ferrari confirmaba su gran avance, Bottas tan solo podía quedar a 0.166 del tiempo de Sebastian Vettel, pero a tan solo 23 milésimas de Räikkönen.

Tras bajarse del monoplaza, Bottas declaró lo siguiente: “Las vueltas no han estado mal, vamos mejorando, sobre todo en la Q3 que es lo que realmente vale. Más o menos estamos donde queremos. Los de rojo están muy fuertes y no he estado donde quería”, comenzaba.

Bottas aún no quiere descartar a su propio compañero, que saldrá noveno, pero nunca saliendo desde tan lejos un piloto ha llegado a los puestos de podio y a Max Verstappen, que saldrá decimoquinto tras un fuerte accidente tras salir de la curva tres en la Q1, que le dejaba sin suspensión delantera izquierda: “Va a ser una carrera muy disputada, Lewis y Max van a venir desde atrás y va a ser muy interesante”, finalizaba.

La tarea de Bottas para mañana es muy clara, adelantar, si es posible, a alguno de los Ferrari y si es a los dos mejor, pero eso comienza por hacer una buena salida, no quedarse clavado y soltar el embrague en el momento justo.