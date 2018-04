Vettel: "No tenía absolutamente nada bajo control"

Google Plus

200 Grandes Premios cumplía el tetracampeón del mundo Sebastian Vettel en Shakir y lo celebró de una manera espectacular, consiguiendo una de las victorias más trabajadas y complicadas que se le recuerdan y subiéndose por 49ª vez en su carrera a lo mas alto del podio.

Volvió a sonar el himno alemán en Baréin por cuarta vez con el piloto alemán en lo mas alto. "Mamma mía, los neumáticos están terminados", decía por radio el ganador de la carrera tras sumar nada más y nada menos que 38 vueltas con las gomas blandas en una carrera extremadamente estratégica y en la que ha terminado defendiéndose del Mercedes de Valtteri Bottas hasta la última vuelta de la carrera.

La degradación ha sido la gran protagonista de este Gran Premio y es que ha existido un gran debate interno entre los equipos para ver que neumático era el más adecuado para encarar el tercio final de la carrera. La declaración era muy baja por lo que los stints se estaban alargando incluso más de lo previsto, y esto llevo a Mercedes calzarse el neumático medio esperando que el Ferrari de Vettel no aguantara las 38 vueltas que finalmente aguantó. "Cuando quedaban 10 vueltas dije por radio que tenia todo bajo control, pero ¡fue una mentira! ¡No tenia nada controlado! Pensaba que no había manera de llegar hasta el final", dijo. "Los Mercedes iban muy rápido y daba por hecho que me iban a cazar"

"Según el plan original tenía que pasar por el box, pero tuve que hacer que os neumáticos duraran lo máximo posible y ha ido muy justo, Valtteri ha podido olfatearme".

Desde 1982, el piloto que gano las dos primeras carreras siempre ha ganado el mundial. Sobre esto ha declarado Vettel: "Las estadísticas están ahí y unas veces van a tu favor y otras no, lo importante es haber ganado. Pero ahora estoy un poco mal porque hubo un problema con un mecánico en la parada de Kimi".