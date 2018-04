Hamilton: "Salía noveno y he acabado tercero, estoy muy contento"

El piloto inglés ha conseguido un meritorio podio en una carrera muy complicada tras su sanción de cinco puestos por el cambio de la caja de cambios, que le hacía salir noveno en la parrilla de salida.

Al partir entre el pelotón de la zona media, el inglés ha tenido un inicio de carrera complicado, con una batalla con Verstappen que apunto ha estado de terminar con la carrera de ambos pilotos, pero que , por fortuna para Hamilton, únicamente ha terminado con el piloto de Red Bull fuera.

Tras dejar atrás la zona media y el susto con Verstappen, el objetivo de Hamilton tenía un nombre: Vettel. El inglés se decidió a tomar una estrategia arriesgada para no solo alcanzar el podio, sino además conseguir lograr la victoria. Así que se decidieron a montar los neumáticos medios para ahorrarse una parada y adelantar a Vettel en boxes, pero Ferrari ha arriesgado más y finalmente Vettel no paro y Ferrari se llevo la victoria en Shakir. Además Hamilton no pudo con su compañero de equipo, Bottas y sólo pudo contentarse con el tercer puesto. "He salido noveno y he terminado tercero, algo que no esta nada mal, estoy muy contento. Valtteri ha hecho un gran trabajo"

El inglés ha apuntado a problemas con la radio del coche, que le impedían comunicarse con el equipo y saber como gestionar los neumáticos en la persecución contra Vettel y Bottas.

"Ha habido momentos muy frustrantes durante la carrera por la radio. Ellos no me podían oír y tenia que escoger puntos concretos del circuito para hablar con radio, lo que ha dificultado mi trabajo a la hora de alcanzar a Vettel, ya que no tenía ningún tipo de respuesta por parte del equipo".

Finalmente el inglés agradeció a los aficionados su gran apoyo. Se pudieron escuchar gritos de apoyo al piloto, más que a sus compañeros en el podio.