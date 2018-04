Carlos Sainz: "No podíamos adelantar y hemos ido ahorrando todo el rato gasolina"

El piloto madrileño, Carlos Sainz, no ha tenido el mejor fin de semana en el Gran Premio de Baréin. Sainz ya se quejó de que no se encontraba cómodo en el coche y hoy lo ha confirmado al acabar la carrera en el Circuito de Sakhir en undécimo lugar, una posición por debajo de la clasificó ayer sábado. Una mala salida en la que ha perdido hasta 4 posiciones y el ahorro constante de gasolina han impedido que el español se luzca.

Como el propio piloto ha admitido, la salida le ha perjudicado el resto de las 57 vueltas: “La clave de todo está en la salida. Perder cuatro posiciones por patinar demasiado el neumático. No hemos acertado del todo con los mapings de salida y al final nos ha comprometido toda la carrera porque ya hemos ido en tráfico y no hemos podido demostrar en ningún momento el ritmo que teníamos. No podíamos adelantar y hemos ido ahorrando todo el rato gasolina. Cuando tienes que ahorras tanta, tanta gasolina no te puedes tirar a los de delante porque enseguida te quedas sin gasolina. Al final ya iba sobreviviendo”, ha contado tras bajarse del coche.

Carlos Sainz durante el GP de Baréin. Fuente: Getty Images

"Hemos parado pronto, pero ha sido consecuencia de no ir en posición"

Sainz ha sorprendido al ser el primero en realizar la segunda parada. El madrileño ha acabado la carrera con unos neumáticos blandos con 37 vueltas: “Quizá ha sido demasiado pronto. Obviamente íbamos estancados detrás de los Force India que tienen mucha velocidad punta y no los podíamos pasar. Nos hemos parado demasiado pronto, pero creo que ha sido una consecuencia de no ir en el sitio, tendríamos que haber estado yo creo que entre el 6º y el 8º, esa era nuestra carrera”, ha admitido Sainz al final de la carrera a los micrófonos de Movistar+F1.

Con suerte, Sainz se podrá quitar la espinita clavada en menos de una semana en el Gran Premio de China: “Sí, tengo buenos recuerdos de China. Creo que es una carrera que me gusta mucho y a ver si nos podemos sacar la espina de Baréin que ha sido un fin de semana en el que, la verdad, he ido todo el rato con problemas de balance en el coche y en carrera no he podido ni siquiera comprobar si se habían ido o seguían ahí porque hemos estado todo el rato en tráfico”, ha finalizado explicando el piloto de Renault.