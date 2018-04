Francesco Cigarini, mecánico de Ferrari, operado con éxito

Durante la carrera en Baréin, Ferrari y Mercedes se jugaban la misma yendo a una parada o dos, era la clave. Mercedes parecía que iba ir a una, pero en Ferrari pensaron en ir a dos con Kimi Räikkönen, pero todo se torció en apenas décimas de segundo.

El finlandés aparcaba su coche perfectamente para que sus mecánicos hicieran la parada. Todo parecía ir bien y Kimi salió al ver que el semáforo estaba en verde, pero nada lejos de la realidad. Tres neumáticos se habían cambiado perfectamente, pero el trasero izquierdo no había salido y Räikkönen atropella, sin saberlo, a un mecánico que le produce una fractura de tibia y peroné. En ese momento la carrera no le importaba a nadie, la FOM no mostraba a la persona herida por sensibilidad, aunque se sabía que algo no iba bien.

Ese mecánico es Francesco Cigarini, rápidamente fue atendido, y tras pasar por el centro médico del circuito, fue trasladado al hospital BDF de Baréin, donde fue operado. Este lunes, Cigarini, ha mostrado en redes sociales que está en perfecto estado y que su operación se ha producido con éxito. “La operación fue bien", escribió en Instagram. "Quiero dar las gracias a todas las personas que preguntaron y se preocuparon por mí. Nada más, solo un enorme agradecimiento. Abrazos”.

En el corralito, el propio piloto no estuvo muy acertado diciendo que no sabía nada, que tenía que preguntar todavía, el cabreo del finlandés en la parada era evidente, pero este gesto no estuvo acertado. Luego por Instagram si le escribió y le dijo: “¡Recupérate pronto, amigo!”

Ferrari no pudo sacar el coche de Räikkönen a pista porque tenía un neumático diferente al resto, pero además fueron multados con 50.000 por sacar el coche de forma no segura. Los italianos están investigando porqué se puso el semáforo en verde si esa rueda no había ni salido del monoplaza.