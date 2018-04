Hamilton: "Alonso con el Red Bull habría puntuado"

Google Plus

El Gran Premio de Baréin dejó multitud de imágenes para el recuerdo. Una de ellas fue la batalla entre Hamilton y Verstappen, que terminó con un toque entre ambos y la llanta de Verstappen destrozada, obligando al holandés a abandonar la carrera.

Ya en el podio se vio a Hamilton enfadado tras ver la imagen repetida y, ahora en frío, cree que Verstappen pecó de inexperto, según ha comentado a Race Fans, y ha querido poner a Fernando Alonso como ejemplo: "Yo creo que si Alonso hubiera estado en ese coche, hubiera terminado una carrera decente y conseguido puntos para Red Bull. Me gusta pensar que si hubiera estado en el coche, hubiera conseguido puntos para Red Bull".

Hamilton, no ve en esto un problema grave ya que confiesa que él mismo cometía esos errores en sus inicios: "Es un piloto joven, va a estar aprendiendo siempre. Tiene un ritmo fantástico, pero como todos los jóvenes, no siempre toman las mejores decisiones. Sólo espero que aprenda de cualquier situación", dijo. "Pasé por eso cuando era más joven, así que sé cómo es y es fácil olvidar respetar la situación del otro"

También ha opinado sobre la situación actual de Red Bull, que se encuentra detrás de McLaren en el mundial de constructores y lejos de Mercedes y Ferrari, y de paso volver a insistir en la inexperiencia a Max Verstappen: "Es interesante escuchar a Christian Horner porque tienen un coche que debería obtener buenos resultados y no sé si por inexperiencia o por no tomar decisiones maduras, no lo están consiguiendo. Debería haber terminado en una posición decente porque es lo suficientemente bueno para hacerlo"

Hamilton alega a pensar en las posibles consecuencias y comenta la batalla: "Simplemente estoy agradecido de que el coche estuviera bien. No tenía intenciones de tocarle. Tuve mucho cuidado en la primera vuelta. Pienso en el Campeonato del Mundo", dijo. "Si observas con detalle, yo estuve delante durante varios segundos y luego acepté ceder la posición porque sabía que me echaría. Pero siguió, no necesitaba seguir al límite de la pista porque yo ya había retrocedido"