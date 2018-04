Lowe: "Algo salió mal desde Melbourne"

Google Plus

Williams sigue sin encontrar algo de luz en este túnel sin salida de 2018. Desde 2016, el equipo de Grove no tenía unos resultados a la altura de lo que es este equipo, y lo que el mismo significa para la Fórmula 1. Aún así, el comienzo de esta temporada, esta siendo para decir firmemente, que: Williams ha tocado fondo.

Un equipo con este presupuesto, y con un motor Mercedes no puede ser el último de la parrilla, y a día de hoy lo es; Alfa Romeo Sauber, que prácticamente empiezan de nuevo con su nueva imagen estan por delante, a parte, que sus pilotos son mejores.

Que debe estar pasando por la cabeza de Robert Kubica en momentos así, sabiendo que el siempre puede sacar un extra al monoplaza. Obvio es que Williams no lucharía por Q3 de forma clara, ni estaría siempre en los puntos por cambiar un piloto, pero al menos, es posible que la catástrofe que están viviendo ahora mismo, quedaría más reducida.

Los dos coches, últimos en el GP de Baréin, 17 y 16 respectivamente, saliendo 18 y 20. Pero si miramos una prueba más atrás, en Australia, Sirotkin retirado, Stroll 14, acabando la carrera tan solo 15 monoplazas, desastroso.

Pese a esto, y a todas las críticas, Sergey Sirotkin, uno de los 'rookies' de este 2018, junto a Charles Leclerc, ha querido restar importancia a estos dos primeros asaltos, y ha preferido ser positivo para las carreras venideras.

"Es una sensación dura después de un fin de semana difícil. Sé que parecíamos idiotas desde fuera, me parece que es es bastante obvio" declaraba tajante el piloto ruso. "Probablemente el hecho de que intente sacar algo positivo sonará un poco raro, pero sí veo algunos signos positivos" añadía.

"Si solo miras el monoplaza, todos estamos de acuerdo en que parece un coche bien detallado y bien diseñado" comentaba de manera segura el número 35. A parte, añadía que: "Obviamente lo sabemos, porque fabricamos el coche y lo conocemos aún más desde el interior. Así que para nosotros es una gran sorpresa que no salgan los números que queremos, que no lleguen".

A parte, Paddy Lowe, ex-Mercedes, y ahora director técnico de los de Grove, también quiso dar su opinión sobre su estado de forma actual: "Hay muchas cosas que entender. Tenemos que trabajar mucho en eso. Al menos ahora tenemos más datos".

"Algo salió mal desde Melbourne. Incluso allí no estábamos al nivel que queremos, pero esta vez fue peor. Veremos qué podemos aprender en los próximos días antes de llegar a China". Añadía el director técnico de Williams.

"Es un momento para que el equipo se una, mantenga la calma y vaya y haga la cantidad correcta de trabajo en las áreas correctas y vea qué podemos hacer en China". Concluía el ingeniero inglés.

Si algo se puede sacar en claro de las declaraciones de Sirotkin y Lowe, es que ni ellos saben porque están así, no tienen nada claro. El problema no debe ser del motor, porqué los demás motores Mercedes, como siempre, están funcionando bien, y sin síntomas defectuosos. Deben buscar respuestas en la relación chasis-motor, y en la relación coche-piloto, así empezarán a mejorar, pero no inspiran mucha confianza en sus palabras.