Rosberg: "Invierto en la Formula E desde hace tiempo"

El que fuera campeón del mundo en 2016 y piloto de Mercedes y Williams, Nico Rosberg, parece tener las miras en varios proyectos, siempre ligados al mundo del motor. Esta vez su nombre sale a la palestra ligado a la categoría del futuro, la Formula E.

El piloto alemán afirmó que realizará una exhibición de 10 minutos al mando del nuevo Gen2 (nueva versión del monoplaza utilizado en la Formula E para la temporada 2018/2019) durante el ePrix de Berlín el 19 de Mayo, mostrándose emocionado al respecto: "Será una gran experiencia probar el rendimiento de este coche y veremos cómo sigo. Además es más especial porque lo haré en el ePrix de Berlín y siempre me ha encantado correr en mi país".

Nico cree firmemente en el proyecto de la formula E y ha reconocido involucrarse como inversor desde hace tiempo: "Desde mi retirada, me he interesado en la movilidad eléctrica y el potencial que tiene para causar un impacto en la sociedad y el planeta. Creo tanto en el potencial de la Fórmula E, que me involucré como inversor hace tiempo".

Foto: formulae.com

El pasado mes se realizaron los primeros test con el Gen2 a puerta cerrada con la ausencia de BMW y NIO. en el circuito de Monteblanco, en Huelva.

Alejandro Agag se ha mostrado ilusionado con la nueva etapa que abre la Formula E y agradece todos los esfuerzos de Nico Rosberg al respecto: "Es un momento muy especial ver el nuevo coche por primera vez en público y ello requiere igualmente un gran nombre para tener ese privilegio. Ver a Nico Rosberg al volante del Gen2 delante de los fans alemanes en Berlín es una cosa muy importante para el campeonato".

"Es un embajador increíble para el mundo del motor y un campeón, y también otra fantástica prueba para el campeonato de Fórmula E tener a Nico de inversor y accionista".