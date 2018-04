Marko asegura que Gasly se hizo un hombre en Baréin

Google Plus

Pierre Gasly terminó cuarto en su séptima carrera en Fórmula 1, consiguiendo sus primeros doce puntos y también los primeros para Toro Rosso-Honda, marcando el mejor resultado para la marca nipona desde que volvieron a la máxima categoría del automovilismo con McLaren en 2015.

Por el gran pilotaje del piloto francés, que no cometió ningún error, y el gran salto que ha dado la escudería, Helmut Marko reconoció que la hazaña que protagonizó en el Gran Premio de Baréin le hizo todo un hombre. "Su recompensa es el cuarto puesto. Todos nuestros pilotos tienen un buen sistema de bonus. Esto le agradará mucho", comentó el jefe técnico de Toro Rosso. Además, añadió que no esperaban conseguir este cuarto puesto tan pronto, pero luchar en la parte media de la tabla con el motor Honda es el objetivo durante la primera mitad del año. "Es una evolución positiva", dijo.

Franz Tost, jefe del equipo Toro Rosso, considera que el pilotaje de Gasly fue impecable, pero no solo en la carrera, sino también en la clasificación. Después añadió que Gasly hizo una gran salida, luchó contra Magnussen, pero consiguió alejarse de ellos y llegar a la meta sin cometer ningún error.

A Tost también le preguntaron sobre la juventud de Gasly y si esperaba tal rendimiento de un debutante, a lo que respondió que sí: "Si no fuera así, no sería piloto del Red Bull Junior Team y no estaría en Toro Rosso. Lo esperaba". El piloto, por su parte, que ya debutó en 2017 en el Gran Premio de Malasia, afirmó que ser cuarto es una sensación increíble, al igual que tratar de asimilarlo, ya que puso mucha energía y muchas ganas en ello.

"Es agotador mentalmente. Tienes que vigilar todo: los neumáticos, el combustible, la batería, la diferencia con los de atrás, y además hacer buenas vueltas", expreso. A lo que añadió que cuando consiguió liberarse de todo eso, es cuando las emociones salen a flote; y por ello, está muy contento y emocionado.