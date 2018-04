Gasly: de niño a hombre en Baréin

Uno de los hechos mas destacados del Gran Premio de Baréin fue sin duda la sorprendente actuación de Toro Rosso, y concretamente de Pierre Gasly, que calificaba el sábado en quinta posición y, no contento con eso, conseguía un más que merecido cuarto puesto el domingo.

Fue muy difícil la resaca del Gran Premio para el equipo motorizado por Honda. El coche parecía tener un déficit de potencia muy grande que, prácticamente por arte de magia, se esfumó de un plumazo, lo que permitió al piloto francés mostrarse como el piloto más rápido de la parrilla exceptuando a Red Bull, Ferrari y Mercedes.

Gasly, que ha hablado para GMM, pone los pies en la tierra y cree que lo sucedido en Baréin puede tratarse de algo excepcional. "Fue una experiencia muy importante estar al lado de Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas en la parrilla. Llevan en la Fórmula 1 mucho tiempo y este es mi séptimo Gran Premio. Tengo mucho que aprender, pero Baréin me ha ayudado mucho"

"No quiero pensar sobre Red Bull ahora, pero un poco más adelante, analizaré todo"

El francés recuerda su duro pasado para llegar donde está ahora: "Mi camino hasta aquí no ha sido fácil. Al final siempre he terminado entre los tres primeros en todas las categorías inferiores en las que he participado. Ahora estoy con pilotos con mucha experiencia y talento y no puedo cometer ni un error", ha destacado.

El resultado sorprende doblemente, ya que Shakir es un circuito donde ha de primar la potencia, algo que Honda con McLaren no había demostrado poseer. "Honda ha progresado mucho, pero es difícil compararlos con otros fabricantes. No quiero mencionar números, pero es obvio que han dado un gran paso hacia delante", ha expresado para finalizar.

Foto: redbull.com

El camino de Gasly hasta la Formula 1 no ha sido fácil, pues ha pasado por gran cantidad de categorías de monoplazas, siempre ha tenido un papel notable, pero sin recibir la oportunidad que todo piloto desea: un asiento en la Formula 1.

Karting

De 2006 a 2010 participo en el karting nacional e internacionalmente, consiguiendo el subcampeonato de Europa CIK-FIA en 2010, lo que propició su salto a la Formula Renault

Formula Renault

Participó en distintas categorías de la Formula Renault entre 2011 y 2014, destacando su título en la Formula Renault 2.0 y el subcampeonato en Formula Renault 3.5, ya con el apoyo de Red Bull en 2014

GP2

También participo en la categoría previa a la Formula 1 durante dos temporadas, quedando octavo en 2014 y llevándose el título de GP2 en 2015 ante Antonio Giovinazzi. Esto le llevó al asiento de Toro Rosso en 2015, pero solo para los tests de invierno.

Foto: fiaformula2.com

Super Formula Japonesa

Este trotamundos tuvo que emigrar a Japón donde consiguió el subcampeonato en la Súper Formula Japonesa en 2017, sumando dos victorias con su equipo Team Mugen.

Formula E y, al fin, Formula 1

Como anécdota, también participó durante un ePrix, concretamente en Nueva York donde sustutuía a Sebastien Buemi, logrando un cuarto y un séptimo puesto en las dos carreras. 2017 fue un año intenso, pues ese mismo año daba el salto a la Formula 1, cuando suplía junto a Hartley a Sainz y a Kyviat en el Gran Premio de Malasia.