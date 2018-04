Boullier: "El inicio está siendo más duro de lo esperado"

Google Plus

Tras tres años desastrosos con Honda, McLaren decidía finar la relación para emprender una nueva aventura con Renault. Los problemas de fiabilidad en los test de pretemporada ya con el motor Renault, no auguraban buenos presagios para el equipo de Woking, sin embargo, la temporada ha empezado con otro color y se sitúan terceros en el campeonato de constructores con Fernando Alonso ocupando el cuarto lugar en el de pilotos.

Aún así, Éric Boullier no está contento con el inicio de temporada que ha tenido McLaren, todavía tienen mucho por mejorar en el ritmo a una vuelta ya que no han logrado estar dentro de la Q3 en ninguno de los dos Grandes Premios, algo que dejó asombrado a Boullier ya que con las mejoras llevadas a Baréin esperaban ser mejores. El jefe de competición reconocía que el inicio de temporada está siendo más duro de lo esperado pese a que Alonso y Vandoorne han logrado estar en los puntos en ambas carreras.

"Tenemos buen ritmo de carrera y eso nos ayuda a remontar pero también lo hacemos gracias a circunstancias varias". Pese a ello, Boullier también aprecia el trabajo que se ha hecho para recuperar la fiabilidad y cree que "hemos sumado los puntos que tenían que sumar y los chicos (Alonso y Vandoorne) pueden estar contentos".

El próximo objetivo de McLaren es poner todo en su sitio tanto los sábados como los domingos. En referencia a la posición que ocupan en el mundial de constructores admitió que es divertida y que debería estar aliviado en cierto modo. Aunque Boullier calificó el Gran Premio de Baréin como pobre y cree que podrían haberlo hecho mejor en el Gran Premio de casa de su principal accionista.

Entrando en lo que dio de sí el Gran Premio, aseguró que no prepararon bien el setup del coche en todo el fin de semana algo que admitió como un error que no quieren volver a cometer ya que Boullier considera que para estar dónde quieren estar "no podemos permitirnos estos errores".

Por otra parte, Fernando Alonso considera que para intentar llegar a la altura de los Red Bull necesitan el nuevo MCL33 un coche que se encuentra en desarrollo en la fábrica y que el piloto asturiano considera que es totalmente diferente del que tienen en pista ahora mismo, Alonso dice que están corrigiendo las debilidades del coche y que es vital tener el monoplaza a punto cuanto antes.