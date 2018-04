Steiner: "La Formula 1 debe dejar de crearse problemas"

Google Plus

Después del primer Gran Premio de la temporada 2018 en Australia, únicamente se completaron cinco adelantamientos en la pista, algo que copó los titulares, lo que llevó a los altos cargos a organizar una reunión en Baréin para discutir cambios que ayuden a mejorar los adelantamientos.

En el propio Gran Premio de Australia ya se trató de prevenir esto, activando una tercera zona DRS por primera vez en la historia. Posteriormente en Baréin se alargo la zona DRS de la recta principal unos metros. Charlie Whiting, además, tiene planes similares para el resto de circuitos.

Las conversaciones también han girado en torno al cambio de las regulaciones para hacer que las aletas traseras sean más anchas para aumentar el efecto de la aleta del ala DRS, pero el jefe de Haas, Steiner, ha rechazado la idea de los cambios inmediatos.

"Cuando tomamos decisiones para implementarlos rápidamente, siempre hemos creado más problemas que beneficios", dijo Steiner. "Entonces, estudiemoslos adecuadamente, pensemos en eso, y luego hagamos algo o no hagamos nada".



"Me gustaría ver al menos cuatro carreras antes de nada, porque no deberíamos llegar a una conclusión después de las primeras carreras de la temporada. Trabajar para que los coches sean más fáciles de adelantar, es una buena idea, pero también debemos evitar las reacciones instintivas .

A pesar de estar en contra de los cambios rápidos, Steiner acepta que si hay una evidencia sustancial de ajustes que tengan un efecto positivo, apoyará posibles movimientos para ayudar a aumentar los adelantamientos y mejorar el espectáculo de la F1: "Creo que si se hace con bastante antelación para cambiar los dispositivos aerodinámicos, estoy de acuerdo", dijo.

La FIA ha confirmado que las dos zonas DRS se mantendrán inalteradas con respecto al pasado año en el Gran Premio de China este fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghai.