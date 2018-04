Alonso: "McLaren es casi el único equipo que no ha fallado"

Hace a penas dos días que se cerraba el telón del GP de Baréin, pero la Fórmula 1 está de fiesta, y sin parar, este fin de semana, la acción vuelve para que se celebre la tercera prueba de la temporada, en el circuito de Shanghái, en China.

El McLaren de Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne, el MCL33, ha mostrado un rendimiento aceptable teniendo en cuenta los resultados y actuaciones de la temporada pasada a estas alturas de los chicos de Woking. A pesar de ver unos resultados decentes, y que almenos prometen dar a Fernando algo más de competitividad, parece que el MCL33 aun tiene varias cartas a mostrar.

Así lo asegura Alonso desde que empezó la temporada, y el optimismo que rebosa el piloto de Oviedo, es para estar convencido de que dice la verdad, y de que esta temporada será la temporada en la cual McLaren vuelva a ser reconocible, con su motor Renault.

"No varía demasiado de sábado a domingo, pero tuvimos algunas dificultades en la clasificación en Melbourne y en Baréin, aunque el ritmo de carrera es siempre mejor. No hay una gran diferencia. Tratamos de aprovechar los reglajes y nuestros puntos fuertes" Declaraba Alonso, comentando, que deben mejorar su rendimiento a una vuelta.

"Lo importante es conseguir puntos en esta fase del año, porque esperamos mejoras que aumenten nuestro rendimiento. Hasta ese momento hay que puntuar y el rendimiento a una vuelta todavía no es el mejor. Ojalá este fin de semana se vea algo de esa mejora" Añadía el asturiano, confiado de que hay que rendir a pesar de no tener aun las actualizaciones que esperan.

Fernando, también ha hablado sobre cuando cree que se añadirán estas mejores a su monoplaza, actualizaciones que aumentarán el rendimiento del McLaren. El mismo reconoce que no llegarán todas de golpe, irán llegando poco a poco, y tendrán como cumbre el GP de España.

"Creo que las mejoras no estarán todas aquí. Tengo todavía que revisar el coche con los ingenieros, pero creo que todo será muy similar a Baréin porque solo han pasado cuatro días. Necesitamos aún dos carreras para que llegue un paquete importante. Y el resto también mejora" Dejando claro, que todo estará entre China, Bakú y España.

"Hablamos de nuestros avances y siempre es igual. En Barcelona todos tendrán un coche casi nuevo y se mantendrá la diferencia si no eres un poco más inteligente. Necesitamos un paquete un poco mejor que el de los otros" argumentaba Alonso, que tiene sed de estar un paso por delante de los demás en cuanto a mejoras.

Los McLren-Renault en parrilla. Foto: Fórmula 1

Rendimiento en resultados hasta ahora

En McLaren, y en particular Alonso, saben que la mejora respecto a otros años pasados es evidente, y que ahora mismo están por el buen camino. No hay que dejar de recordar que aunque el motor sea bueno, con el coche y el equipo necesita un período de adaptación, pero McLaren con su unidad Renault parece haber dado un paso adelante desde el principio.

"No he tenido grandes sorpresas. Es más o menos como esperaba. Tercero en equipos y cuarto en pilotos. A lo mejor no en prestaciones. No sé exactamente lo que la gente esperaba de una temporada a otra, cuando las reglas no han cambiado y hay tres equipos por delante del resto. Si miramos los datos y no las sensaciones es un gran comienzo y hemos mejorado" afirma el piloto español.

"La integración del nuevo motor son cosas que hubo que solventar y se produjeron fallos, pero en las primeras carreras, todos han tenido fallos, como Red Bull con sus abandonos, Mercedes con software o Ferrari o Haas con los 'pit stops'. McLaren es casi el único que no ha fallado en dos carreras" añadía Fernando para zanjar el tema del rendimiento en estos comienzos.

Análisis del circuito en palabras de Alonso

Por último, el de Oviedo, quiso destacar algunas características del circuito de Shanghái, que siempre hay que tener en cuenta al llegar a este circuito: "Curiosamente, en este circuito, dependiendo de la degradación, hay veces que es conveniente no entrar en la Q3. Vamos a ver qué estrategia es la mejor" declaraba.

"La primera curva es interminable. Es una curva muy especial, la más larga del campeonato y pasas seis segundos en ella. Te tiras a toda velocidad hacia al vértice y luego dejas abrir el coche en función de la velocidad que llevas y luego se cierra bastante" añadía Alonso, analizando parte del primer sector del trazado chino.

"Hay que tener unos reglajes especiales de diferencial, de repartidor de frenada y de freno motor, todo para hacer girar el coche en esa última parte, porque si no el coche tiene la tendencia a irse recto. Es interesante. Pasarla en primera posición es mucho mejor que en tráfico" comentaba el español para finalizar sus declaraciones antes de comenzar la actividad en pista, mañana, en China.