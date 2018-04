Pierre Gasly: "Nuestro coche es muy competitivo"

Google Plus

Tras cosechar el mejor resultado en la historia reciente de Toro Rosso y también el de Honda desde que volviera como motorizador a la Fórmula 1, Pierre Gasly quiere seguir dando guerra. El francés no se ha cortado en rueda de prensa al señalar que "el coche es muy competitivo" y confía en poder dar pasos hacia delante en el próximo Gran Premio de Shangai, el primero en su todavía corta carrera como piloto de Fórmula 1.

"Lo que me está pasando es muy bonito"

Para el conductor de la escudería filial de Red Bull, en China será importante comprobar "si realmente el coche tiene potencial, teniendo en cuenta cómo se comportan los neumáticos y prestando atención a una parte media de la parrilla que está muy ajustada. No sabemos si vamos a estar arriba en cuanto a esa parte media o si vamos a estar a la mitad, solo sabemos que para tener un resultado parecido al de Bahréin realmente necesitamos hacerlo todo perfecto. La pista no es una de nuestras favoritas y no va a ser fácil".

Desde luego, razones no le faltan a Gasly para ser positivo de cara a la siguiente prueba. Después de Bahreín, donde demostraron que ahora, como Mclaren, también pueden luchar, el francés lo tiene claro: "Estamos en la dirección correcta. Lo que me está pasando ahora es impresionante...muchas televisiones, muchos medios de comunicación, de prensa escrita sobre todo. Es algo muy bonito también por el apoyo de los fans".

A pesar de la alegría general en el equipo, el galo reconoce sin embargo que en Shangai, al ser un circuito nuevo para él, deberá ir poco a poco: "Es mi primera vez y necesitaré más tiempo que el resto para adaptarme. Pero estoy confiado. Tenemos que hacer las cosas como debemos hacerlas".