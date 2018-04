Max Verstappen: "No voy a cambiar"

El holandés necesita resarcirse de un resultado discreto en Australia y un muy mal resultado, desastroso en Bahréin, donde ni siquiera pudo rodar más de cuatro vueltas y donde Red Bull se llevó un 0 a casa con Daniel Ricciardo abandonando también por un apagón en su bólido. Pero ya se sabe que Max Verstappen transmite ambición y ganas de competir.

Y Shangai no va a ser una excepción: "El coche es muy rápido, especialmente en carrera. Sabemos que en clasificación estamos un poco por detrás pero si luego en la carrera podemos compensarlo está bien. En la última carrera confiaba mucho en adelantar a muchos coches, porque creo que éramos capaces de alcanzar el podio. Tengo ganas de una nueva carrera, estoy listo".

Sobre el adelantamiento a Hamilton: "Hice lo correcto, no fue arriesgado"

Nunca se sabrá si Verstappen hubiese podido llegar a acabar la carrera entre los tres primeros o no, parecía que tenían ritmo los austriacos, eso seguro, pero el toque con Hamilton lo tiró todo por la borda en el caso del holandés. Ambos pilotos han firmado las paces en China y Max ha vuelto a insistir en que el incidente es algo normal en una prueba de Fórmula 1: "Estaba dentro del coche así que lo sentí, lo ví. Eso se llama competir. A veces funciona y a veces no. Puedes decir todo lo que quieras sobre lo que pasó, pero creo que hice lo correcto, no fue para nada arriesgado. Desafortunadamente esta vez no funcionó".

Todos en el paddock conocen de la personalidad del joven piloto. Lo dijo en Bahréin tras la carrera y lo ha vuelto a decir hoy en rueda prensa: "No voy cambiar. Estamos aquí para acabar en el podio o ganar carreras, eso es por lo que luchamos y eso es lo que voy a intentar hacer otra vez este fin de semana".