Entrevista a Tatiana Calderón: "Ser piloto de pruebas de un equipo de Fórmula 1 es increíble"

Tatiana Calderón (Bogotá, Colombia, 10 de Marzo de 1993), es una piloto colombiana especializada en monoplazas. Actualmente, corre en la GP3 Series, en el que será su tercer año en la competición, y a la vez, ejercerá su cargo de piloto de desarrollo de Alfa Romeo Sauber, por segundo año consecutivo.

Tatiana, comenzó corriendo en karting en su país, y poco a poco fue ascendiendo de categoría, hasta llegar a Europa, y competir durante algunos años en la F3 Europea. Tras un largo paso por las F3 Series, desde 2011, en 2016, entra en la GP3, y gracias a sus buenas actuaciones, llega a donde se encuentra ahora: piloto de pruebas de Sauber, y tercer año consecutivo en GP3.

Pregunta: Antes de nada, ¿Cómo se ve? El año pasado hizo GP3 con DAMS, fue piloto de desarrollo de Sauber y además compitió en la última cita de las World Series. Sin duda un año muy agitado para usted. ¿Le costó mantener este ritmo tan alto de compaginar tantas cosas a la vez?

Respuesta: La verdad fue un año muy positivo, porque tienes la experiencia de estar con el equipo Sauber, de tener acceso a un montón de información, de tener sesiones de simulador con ellos, con los ingenieros, que están con los pilotos en las carreras.

Todo son aprendizajes muy importantes, yo creo también que los pilotos tenemos que saber adaptarnos muy bien al escenario, o al coche, que tengamos y por eso creo que fue una gran experiencia tener GP3, una carrera de World Series, y se vio que me pude adaptar muy rápido. Eso me tranquiliza, y refleja que estamos haciendo las cosas bien.

P: Este año competirá con el equipo Jenzer en GP3. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Echa de menos en esta pre-temporada trabajar con la gente de DAMS?

R: Sí, si pudiera escoger lo mejor sería quedarse con el mismo grupo de trabajo durante estos años, porque aprendes a convivir, la comunicación es mejor, pero por motivos diferentes hemos tenido que ir cambiando durante todos los años.

Con Jenzer desde el principio nos hemos entendido muy bien, la verdad es que son muy abiertos, han tratado que cada vez me sienta más cómoda, eso se refleja en los resultados y creo que podemos tener un gran año. Ha sido un buen inicio, y la experiencia de ir trabajando con diferentes equipos también es muy buena para mí.

Tatiana Calderón con Jenzer. Foto: http://www.tatianacalderon.com

P: Vimos como en el segundo día de test en Jerez, por la tarde, firmó un sorprendente quinto puesto, y además en la misma décima que dos de los ART, ¿el coche está preparado para ser competitivo este año, o es pronto para sacar conclusiones?

R: Yo creo que todavía es un poco pronto, pero si una mira del día uno al día dos, hay un salto importante, y creo que encontramos cosas muy interesantes con el ‘setup’ sobre todo para que yo me sintiera más cómoda, y se vio reflejado en el cronometro.

Y estar cerca de ART, es genial, estábamos solo a tres décimas para estar primeros, por lo que es un buen inicio. Ojalá podamos seguir mejorando de cara a la primera carrera en Barcelona, queremos hacer una buena primera actuación.

P: ¿Cuáles son las diferencias que sintió al cambiar por un fin de semana un coche de GP3 por un coche de World Series, lo notó mucho?

R: Son coches bastante diferentes de conducir. El World Series, tanto por el neumático que usan (Michelin), y tanto por el Downforce que tenía, se maneja bastante distinto que al Pirelli, este, no te deja pasar tan rápido lateralmente por las curvas, en cambio, el coche de World Series con esos neumáticos sí que te lo permite.

Sobre todo en los primeros libres, lo que me costó un poco es encontrar el límite del coche, pero al final pude adaptarme rápido, hice una buena clasificación; la segunda clasificación me costó un poco más, pero me sorprendí a misma de lo bien que me adapté (risas). Es un coche muy divertido de conducir.

P: Supongo que también notó bastante la velocidad punta en recta, ¿no? Ya que los GP3 ahí manquean un poco, pueden utilizar un numero de activaciones limitado (normalmente cuatro, depende del circuito) de DRS a veces durante la carrera, pero seguro que lo notó mucho.

R: Pues la verdad es que pensé que lo iba a notar más, porque el World Series tiene tanta carga aerodinámica que tienes un poco más de drag que en un GP3 (risas), que tiene más bien poca carga aerodinámica. Entonces, en recta van bastante parecido, sobre todo, se nota en las curvas rápidas, y en las frenadas con los frenos de carbono. El World Series es otro nivel.

Tatiana Calderón en Monaza 2017. Foto: http://www.tatianacalderon.com

P: Este año, por desgracia, las World Series ya no están, se ha extinguido la categoría, ¿Qué piensa sobre que se echen para atrás este tipo de categorías inferiores? Al final son más puentes para la Fórmula 1, y cada vez quedan menos.

R: La verdad es que es una lástima. Las World Series era una gran categoría, que además sacó a grandes pilotos que luego subieron a Fórmula 1 y era una muy buena preparación para dar el salto. El coche es increíble, es lo más parecido a un Fórmula 1 en categorías inferiores.

Es una lástima que sigan quitando estas categorías, la FIA tendrá sus razones para hacerlo y seguro que intentará fortalecer a categorías como la F3, GP3, F2… Pero es una lástima que hayan retirado las World Series y otras categorías inferiores, porque realmente, hacen falta.

P: Ya que este año ese puente se ha caído, ¿tiene alguna idea de si podrá competir en alguna categoría más? ¿Cómo ya hiciera en el 2017?

R: De momento creo que el programa está bastante amplio, hay que concentrarse mucho con la GP3, unos buenos resultados ahí pueden abrir más puertas con Alfa Romeo Sauber, y sobretodo hacer también un buen trabajo ahí cuando el equipo me necesite en el simulador.

Pero, obviamente, a mí lo que me gustan son las carreras y ojalá que lleguen algunas otras oportunidades de probar otros coches, sería muy interesante.

P: Hace poco se confirmaba la noticia de que seguía ligada a Sauber, con Alfa Romeo ahora, y que seguiría como piloto de desarrollo. ¿Cuáles son las funciones que deberá realizar exactamente este año en ese papel?

R: Este año seguiré siendo piloto de pruebas con ellos. Si ellos me han nombrado de nuevo piloto de pruebas es porque quieren que más adelante pruebe el coche, y tengo que estar preparada para cuando llegue esa oportunidad.

También iré a algunas carreras con el equipo, trabajaré en el simulador, y mi principal programa es mostrar de lo que soy capaz en GP3 para que aumenten la confianza en mí, y pueda seguir aprovechando estas grandes oportunidades. Obviamente, ser piloto de pruebas es increíble.

Tatiana Calderón. Foto: http://www.tatianacalderon.com

P: La opción de verle esta temporada en un Free Practice, ¿es posible?

R: Nunca digas nunca, pero en un Free Practice no creo, por temas de los puntos de la superlicencia, todo lo que necesitas para subirte a un Fórmula 1 en una sesión de entrenamientos libres, es un poco más complicado este año. Pero bueno, siempre hay que estar preparado, y el tiempo y el equipo dictarán si este año es factible.

P: Vemos que será el segundo año consecutivo con Sauber, parece que tanto Monisha Kaltenborn como Frédéric Vasseur tienen bastante confianza en usted, ¿se ve en un cargo más alto el año que viene, piloto reserva?

R: La verdad es que estoy muy agradecida con ambos. Con Monisha por abrirme la puerta el año pasado en Sauber y a Fred también por confiar en mis habilidades y por saber ver el potencial que hay en mis capacidades

Él me sigue dejando la puerta abierta, me sigue dando oportunidades, por lo tanto es mi turno de demostrar que merezco más, y es lo que trato de hacer, ir paso a paso, trabajar duro, y mostrar tanto en el simulador, como en las carreras, que soy capaz de estar ahí. Mi objetivo es acabar con un asiento en Fórmula 1.

Tatiana Calderón. Foto: http://www.tatianacalderon.com

P: Charles Leclerc estará con ustedes este año debutando en F1. El chico apunta muy alto, ¿desde dentro, se le ve tan bueno como desde fuera? ¿Tiene madera de campeón?

R: Bueno, yo creo que él ya ha demostrado que es muy bueno, tanto en GP3 como en F2 de ‘rookie’. Es una persona con mucho talento, por eso también lo fichó Ferrari.

En Fórmula 1, todo es nuevo para él, creo que hay que darle tiempo para adaptarse, pero el talento lo tiene, así que creo que hay que esperar un poco y ver cómo se va adaptando. A ver, también, que tan competitivos podemos ser para que él o ambos (Ericsson y el mismo Leclerc) puedan brillar un poco más.

P: Sin duda, su mejor momento desde que aterrizó en este mundo fue su podio en Baréin el año pasado en las WS. ¿Qué se le pasó por la cabeza en aquel momento? Después de todo el trabajo que hay detrás para llegar a objetivos como estos. Explíquenos un poco esa sensación.

R: La verdad es que fue una sensación increíble, porque además no lo esperábamos, realmente, queríamos ver donde estábamos con un coche más rápido, más demandante físicamente, y más parecido a un F1. Por lo que para Baréin no llevábamos expectativas de llegar al podio, y finalizar ahí fue uno de los momentos más importantes, obviamente, de mi carrera.

También para demostrar que en un coche más gordo me adapté muy bien y me gusta cada vez más que el coche sea potente e importante, para mostrarle a Sauber y a Frédéric que aciertan con las oportunidades que me dan. La sensación es increíble, agradecérselo a la escudería Telmex, y por supuesto, a toda mi familia.

Tatiana Calderón en el podio de Baréin. Foto: http://www.tatianacalderon.com

P: Sobre la escudería Telmex, es un apoyo detrás que ayuda a muchos pilotos, respalda a Sergio ‘Checo’ Pérez, Alfonso Celis… Así que es de gran respaldo para ustedes, los pilotos sudamericanos, ¿verdad?

R: Sí, realmente, pienso que son los que han llevado a los pilotos latinoamericanos a la Fórmula 1, y claramente tienen una dirección que funciona muy bien. En ella, esta Fernando Plata que también fue piloto, tiene las cosas muy claras, y aporta mucho tanto en tomar decisiones para ir a categorías, y también en consejos a los pilotos. Realmente, creo que ha sido un apoyo muy importante, y soy una de las privilegiadas de formar parte de la escudería.

P: Por último, hay muchas chicas jóvenes alrededor del mundo que querrían llegar a donde ha llegado usted ahora mismo, o donde está o ha estado Carmen Jordá por ejemplo. ¿Qué les recomendaría a todas aquellas chicas que quieren cumplir su sueño algún día pero lo ven muy difícil?

R: Les diría que siempre tienen que perseguir sus sueños. Cuando uno encuentra su verdadera pasión, aunque hay que ser paciente porque las cosas no llegan tan rápido como a uno le gustaría, hay que trabajar duro, pero cuando uno lo hace, e invierte su esfuerzo los resultados llegan. Las invitaría a que realmente sigan sus sueños y su pasión.