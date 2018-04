Batalla abierta en China

Google Plus

Pese a los resultados de las dos pruebas que se han disputado, en ambos circuitos se podía sacar rápidamente una conclusión de quien era el equipo que mejor se adaptaba al correspondiente circuito, o el que más ritmo tenía.

En Australia Mercedes era claramente superior, en Baréin, Ferrari era superior, aprovechando siempre esas altas temperaturas del desierto. En China, han concluido esta mañana tanto los libres 1 como los libres 2, y la que conclusión que se puede sacar es que tanto los de rojo como los de plata, están igualados y de momento nos brindan la oportunidad de ver un fin de semana de lo más entretenido.

Libres 1

Amanecía este viernes 13, con la primera sesión de entrenamientos libres del GP de China, con esa primera toma de contacto que siempre es tan importante en todo GP.

Se presentaba una sesión fría, nublada y con la lluvia a la vuelta de la esquina sobre el cielo de Shanghái. Si por los españoles fuera, sin duda hubieran invitado a la lluvia a sobrepasar esa esquina, para que hubiera llegado al circuito e así mostrar más su potencial como piloto, lejos del rendimiento que han tenido sus respectivos monoplazas durante toda la mañana.

El mejor de la sesión en la fría mañana, fue el hombre del martillo, que de nuevo, lideraba una sesión de entrenamientos libres. Dominó la sesión con su neumático preferido, el blando, firmando un buen tiempo de 1:33:999; Aunque ha medida que el fin de semana avance, ese tiempo será destronado sin mucha dificultad.

Al británico, le ha acompañado Kimi Räikkönen, de nuevo siendo el primero de los Ferrari por tercer fin de semana consecutivo, pero en el momento de la carrera, algo pasa y Vettel es mejor. El finés rojo se quedó a 0,359 de Lewis, distancia que recortaría en los libres 2. El último cajón, lo tendría el finés de Mercedes a 0,1 del tiempo de su compatriota.

Los españoles, Carlos Sainz rodó en octava posición, parece ser el rango de posición de más se mueve la escudería Renault, aunque ellos quieren aspirar a más, lógico. Fernando Alonso, colocó su MCL33 en doceava posición, sin estar muy satisfecho, los de Woking esperan estar dentro del top10 de manera constante, y más si se tiene en cuenta que aquí ya han traído alguna mejora.

Sebastian Vettel, sexto, desaparecido, no ha tenido una gran actuación en esta primera sesión de la mañana, más tarde mejoraría, pero no de manera abrumadora. Los Red Bull a la altura de Vettel, delante de el, pero como equipo, siguen estando un paso por detrás de los dos primeros.

Libres 2

Tras hacer las primeras pruebas en la primera sesión, se pasaba sin más dilación a los Libres 2, y con dicha tanda, su famoso rato que contiene de tandas largas y de carrera.

Antes de esto, los hombres de arriba se han encargado de rebajar el tiempo de la primera sesión. Lewis Hamilton ha vuelto a liderar, firmando un tiempo de 1:33:482, pero aquí está la sorpresa, Kimi se ha quedado a 0,007 del tiempo del Mercedes, lo que reafirma que la batalla se presenta abierta e igualada en China.

Además, desde Hamilton hasta Verstappen (del primero al quinto), encontramos a los cinco pilotos metidos en el mismo segundo, con el RB14, un poco más despegado, pero Ferrari y Mercedes han presentado su carta para este fin de semana, y gusta.

Tras los cinco magníficos, asoman los dos Renault, junto con el Haas de Magnussen, el McLaren de Alonso y el Red Bull de Ricciardo que bastante alejado de su compañero, ha quedado noveno en esta segunda sesión de libres.

Vandoorne para su monoplaza. Foto: Twitter F1

McLaren, no esta funcionando como se esperaba, es reconocido por ellos mismos que esperaban estar más arriba aquí, pero aun es viernes, y todo puede mejorar. Pero, ha vuelto ha acontecer un fallo en un 'pit stop', Vandoorne ha parado su coche en mitad del trazado tras una rueda mal colocada en su parada de esa misma vuelta. Otro fallo, el tercero, demomento, en tres grandes premios. Posiblemente, se avecina multa a los de Woking por 'Unsafe Release' (conducta inadecuada).

Williams sigue estando abajo, no parecen haber confirmado ninguna mejora. Toro Rosso no parece presentar las mismas prestaciones que en Baréin, mucho sería, pero no están abajo, encontramos a Gasly en P12, luchando por Q3. La guerra por la zona media sigue apretada, con Force India, y los mencionados Renault, McLaren, Haas...

Mañana, volverá la acción en China con los Libres 3, y con la clasificación del GP, que sin duda sacará un poco de dudas, y quizá destacará a un equipo por encima de otro. Se presenta un fin de semana de lo más disputado, y se espera que así sea hasta el final.