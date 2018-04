Arrivabene explica el fallo en el 'pit stop' de Baréin

Google Plus

El fin de semana pasado, el GP de Baréin, regaló una gran carrera a los aficionados, plagada de adelantamientos, polémica, tensión en las estrategias, etc... Pero, también un momento de desgracia.

Empezaba la segunda tanda de 'pit stop' para los coches que habían montado el neumático blando, excepto Vettel que cambió el plan. Y tocaba el turno de Kimi, que rodaba tercero, un poco en tierra de nadie, pero con su parada, estaba destinado a luchar con Hamilton, por ese último cajón del podio.

Kimi se adentra a la altura de los mecánicos, le cambian tres ruedas, pero la trasera izquierda no esta lista; Por algún motivo dan el 'OK' de salida al finés, y este no se lo piensa y arranca para luchar por ese tercer puesto, todo esto con la mala suerte que el monoplaza arrolla al mecánico, Francesco Cigarini, que se ocupaba del neumático que faltaba, y le fractura la tibia y el peroné.

Tras este acontecimiento, y hasta días después la pregunta era: ¿Que ha pasado? ?Como se le ha dado orden de salida sin una rueda lista y un mecánico en medio? Maurizio Arrivabene, 'Il Capo' de Ferrari, ha realizado unas declaraciones para intentar explicar lo sucedido.

"Al equipo le dolió que una persona se lesionara, así que nos interesaba revisar el procedimiento general" comentaba el jefe italiano. "Tenemos un procedimiento para garantizar que las paradas en boxes durante la carrera se realicen de la manera más segura posible”. Dejando claro lo evidente, que es una circunstancia inédita, que no se suele dar.

"En este caso, tenemos tres factores: el humano, el mecánico y un dispositivo electrónico (un sensor para determinar una rueda correctamente colocada)”. Afirmaba el Team Principal que añadía que: "Hubo un mal manejo de la trasera izquierda, ya que no fue perfectamente leída por el dispositivo electrónico, que dio luz verde", justificaba.

Con estas declaraciones, queda claro, que el desafortunado incidente fue a causa de un fallo electrónico, con esos sensores para cada una de las ruedas del monoplaza. Ahora en Maranello deberán estar seguros de mejorar el sistema (y todos los equipos) para que esto no vuelva a suceder.

A parte, Arrivabene, agradeció el trato a Cigarini, el mecánico leisonado: "Me gustaría dar las gracias a nuestro médico del equipo, al personal médico de la FIA y también a la autoridad de Bahrein que nos otorgó inmediatamente al mejor médico del país para realizar la operación”.