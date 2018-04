Alonso: "Estamos en una buena posición"

Google Plus

Esta mañana se celebraron los entrenamientos libres del viernes en el circuito internacional de Shanghái. Juntando ambas sesiones, se pudieron sacar algunas conclusiones, borrosas, pero conclusiones.

Ferrari y Mercedes estarán bastante cerca uno del otro en todo el GP, a no ser que Mercedes active su botón mágico en algún momento. La otra, es, que McLaren no ha mejorado respecto a Bahréin, cuando se esperaba una mejora, pequeña, pero realmente, se esperaba.

Tanto Boullier como Fernando Alonso destacaron en numerosas ocasiones que las mejoras empezarían a llegar en este GP, seguido de Bakú y España, donde el paquete entero de actualizaciones ya estaría completo.

Lo que se ha podido ver en estas sesiones, es, que si hay mejoras, no han sido muy productivas ni efectivas. Fernando, ha clasificado duodécimo y décimo en la primera y segunda sesión, respectivamente. El piloto español, ha declarado sus sensaciones acerca de esta primera jornada en China.

"Nosotros sabíamos que iba a ser un Gran Premio difícil y lo hemos confirmado. Los ultrablandos seguramente irán mejor el sábado, pero peor el domingo y luego los amarillos, sí los hemos probado, pero de los blancos sólo tenemos un juego y lo vamos a dejar para el domingo, así que no los hemos probado. Vamos a intentar mirar qué han hecho los demás equipos también." Comentaba el asturiano.

"Sabíamos que en teoría iba a llover hoy y hemos rodado casi todo en seco en las dos sesiones. Hemos probado muchas cosas en la primera sesión en los dos coches. En la segunda sesión, menos, nos hemos concentrado más en los neumáticos. Parece que habrá degradación y hay un poco de graining, así que tenemos que analizarlo todo." Declaraba Alonso, consciente de que esperaban lluvia.

Expectativas para la clasificación y pelea

Alonso destaca que hay muchas dudas entorno al neumático óptimo para el GP, tanto para clasificación, como para carrera; Aun así, muchos coinciden, en que el blando siempre rinde bastante bien, y los demás, son una incógnita que poco a poco se va resolviendo, a medida que avanza el fin de semana.

"Aquí la Q3 tiene el problema del ultrablando, que se degrada mucho, no sabemos lo útil que puede ser entrar o no. Si entramos en la Q3, finalmente será la primera carrera en la que lo hacemos, no entrar en la Q3 puede que sea una minipole para nosotros." Afirmaba Alonso.

Alonso comentó la próximidad que hay de nuevo, en la zona media: "Me he sentido mejor aquí que en Bahréin, eso seguro. Pero luego, cuando llega la hora de la verdad, todos sabemos que van a ir rápido, Force India, que estaba detrás, ya están ahí con nosotros y tenemos un buen número de coches que luchan por la Q3."

"Estoy contento, sé que la cuarta posición en el Mundial no es representativa porque no hemos hecho aún el suficiente número de carreras, pero hemos hecho el 100% de nuestras posibilidades en Australia, el 100% en Bahréin y vamos a dar el 100% aquí, luego la posición que sea, será la que te toca y la que mereces." Comentaba el piloto de Oviedo, consciente, de que la posición en la clasificación actual, no es real.

Finalmente, el piloto español, ha declarado sus expectativas y sensaciones de cara al resto del fin de semana: "Se espera sol para el domingo, pero con una dirección diferente del viento también, así que condiciones no parecidas a las de hoy. Habrá que estar muy atentos el domingo y aprovechar."

"Estamos en una posición buena, pero tenemos que mejorar, conocemos nuestros puntos débiles. Nos falta velocidad, pero estamos intentando tener consistencia, tener picardía en los momentos importantes y sumar puntos." Cerraba Alonso sus declaraciones, realista y optimista, a la vez.