Previa GP China 2018: la hora de la verdad

Google Plus

Sin descanso y sin dormir. El Gran Premio de China se disputará sin haberse recuperado todavía de la resaca de Sakhir, tan solo una semana después del Gran Premio de Bahrein.

El campeonato llega al rojo vivo, tras dos victorias de Vettel, Hamilton deberá dar un golpe encima de la mesa si no quiere ver escaparse al bólido rojo en el campeonato. Por otra parte, Alonso llega cuarto en el mundial con la aspiración de mantener al Mclaren en la parte superior de la zona media, mientras que Sainz tratará de olvidar su nefasta carrera en Bahrein.

Mercedes

En el equipo de la estrella no esperaban llegar a la tercera carrera por detrás de Ferrari en el campeonato, teniendo en cuenta que en puro rendimiento parecen estar por delante de los italianos. Un error en la estrategia en la primera carrera, y un problema en la caja de cambios de Hamilton, han hecho que Sebastian Vettel haya ganado las dos carreras. Primera final para Mercedes.

Ferrari

En Ferrari el optimismo se ha instaurado en el seno del equipo. A pesar de no contar con el monoplaza más rápido, han sabido sacar provecho de los fallos de Mercedes para ponerse en cabeza. Aunque el circuito no es de los mejores en cuanto a adaptación para el Ferrari, intentarán asestar otro golpe a Mercedes.

Mclaren-Renault

En Mclaren reina una sensación extraña, a pesar de obtener sus mejores resultados en 4 años y estar terceros en el mundial de constructores, en la escudería no están contentos con el rendimiento. Estar en esa posición ha sido una casualidad y ellos lo saben, de su continua capacidad para mejorar el coche dependerán los resultados.

Red Bull

Fracaso total para la escudería austríaca este comienzo de temporada. Red Bull comenzó como alternativa a Mercedes y Ferrari pero se han desinflado en tan solo dos carreras, China será el punto de inflexión para ver qué se puede esperar de Red Bull esta temporada.

Renault

Renault ha dado un paso de gigante respecto al año pasado, la marca francesa parece incluso por delante de Mclaren en clasificación y muy pareja a ellos y a Haas en carrera. Hulkenberg ha estado soberbio en estas dos carreras, mientras que Sainz no ha podido imitarle. Gran oportunidad para ser el mejor equipo del resto.

Haas

Tras un resultado inesperado en Australia por el fallo en esa maldita pistola, Haas se repuso con ese quinto puesto de Magnussen en Bahrein, un resultado que podía haber sido aún mejor sin los problemas que tuvo Grosjean en clasificación. Haas debe aprovechar estas primeras carreras en las que Mclaren y Renault no están todavía por delante de ellos en rendimiento.

Toro Rosso

Todo eran malas caras y decepciones en Toro Rosso tras el Gran Premio de Australia, pero un rayo de luz asomó en la escudería de Faenza en forma de cuarto puesto con Gasly a la cabeza. Parece que Honda ha mejorado considerablemente y en Toro Rosso quieren aprovecharlo.

Force India

Decepcionante pretemporada y decepcionante primera carrera, pero en Sakhir ya pudimos observar ciertos rasgos del equipo que nos maravilló a todos el año pasado. Desde Force India han prometido multitud de mejoras que deberían de llevar a la escudería a puestos más relevantes.

Alfa Romeo-Sauber

Tras un año para el olvido, la nueva asociación con Alfa Romeo ha traído un soplo de aire fresco a Sauber. En Barhein llegaron sus primeros puntos, y esta debe ser la línea que el equipo debe seguir en China.

Williams

Fracaso tras fracaso, la escudería fincada en Grove todavía no ha inaugurado su casillero particular y se coloca en el farolillo rojo de la clasificación, una posición pésima para el tercer equipo más laureado de la parrilla. Sus pilotos no ayudan, con sendas horribles actuaciones. Kubica espera…