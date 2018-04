La FIA investigará los recientes fallos en los pit stops

Google Plus

El Gran Premio de Melbourne fue una auténtica pesadilla para el equipo Haas, un fallo en una de las pistolas de los ingenieros obligó a que Grosjean y Magnussen tuvieran que retirarse cuando se encontraban en zona de puntos.

El pasado fin de semana Kimi Raikkonen atropelló a uno de sus ingenieros al salir de la parada al encenderse la luz verde sin haber sacado todavía la pistola de la rueda el ingenerio, provocándole una fractura de tibia y peroné.

El último caso ha ocurrido esta mañana cuando Stoffel Vandoorne sufrió una salida de pista al tener mal apretada una rueda despues de haber parado en boxes.

Desde la FIA creen que estos fallos son demasiado numerosos y continuos, y por tanto han decidido iniciar una investigación para esclarecer todos los motivos y encontrar una solución. "Se ve cada vez menos como una coincidencia, pero los dos incidentes de Melbourne fueron claramente un error del operador de la pistola", ha señalado Whiting en declaraciones que publica el portal web oficial de la Fórmula 1. "Metieron las tuercas y pensaron que estaba apretado, se salieron y luego se dieron cuenta, un poco tarde, de que no era así. –En Baréin– el mecánico ni siquiera había quitado la rueda, lo cual es un poco desconcertante", ha añadido.

Después Whiting explicó el incidente de Alonso en pretemporada.

"Alonso perdió una rueda en las pruebas. Si recuerdas, lo hicimos todo con McLaren, nos dieron un informe aquella semana", ha dicho.

"Lo discutimos con el Grupo de Trabajo Técnico para comprenderlo todo, para asegurarnos de que todos los demás se den cuenta de que estas cosas pueden suceder, todos tratan de aprender de ellos. Lo que sucedió fue que el diseño de la pieza que entra en el eje, es lo que sostiene el mecanismo de retención de dos etapas. Pero la forma de fijación en el eje no era lo suficientemente fuerte, así que la rueda quedó un poco floja, se aflojó porque había hecho cuatro vueltas antes de eso".

"Entonces, cuando la rueda comenzó a inclinarse un poco, puso cargas anormales en las cosas que estaban aguantando, y una vez que salió no había retención. Entonces, una lección que aprender allí: esto se comparte con todos en el Grupo de Trabajo Técnico, para que todos puedan verlo y asegurarse de que sus diseños no sean similares. Por supuesto, todos dijeron que la suya no hará eso...", ha finalizado.

En cuanto a el accidente de Grosjean, se mostró bastante preocupado. "Cuando algo sale de un coche, es potencialmente peligroso. Con todos estos muebles, como algunos los llaman, no hace falta mucho para dañarlo: un pequeño contacto probablemente lo dañará y comenzará a desintegrarse, que es lo que sucedió con Grosjean", indicó.

"Se cayó un poco, afortunadamente se fue a la hierba. Se salieron un par de cosas más, y luego quitaron otra en su parada, pero no es muy satisfactorio, para ser honestos. Creo que necesitamos asegurarnos de que todas estas cosas estén bien unidas. Son tantas ahora. Algunas de las cosas que salen, incluso si no es muy grande, podrían hacer mucho daño", aseveró Whiting.