Franz Tost: "La cuarta posición fue una sorpresa"

Como cada viernes de Gran Premio después de los entrenamientos libres, los jefes de equipo se han sometido a las preguntas de la prensa en la rueda de prensa oficial de la FIA. En está ocasión ha sido el turno de Maurizio Arrivabene de Ferrari, Robert Fernley de Force India y Franz Tost de Toro Rosso. Estos últimos, sin duda, han sido uno de los equipos más reclamados en el paddock del GP de China después de que Pierre Gasly acabará 4 en Baréin.

Tost reconoce que dentro del equipo no se esperaban acabar tan alto: “Fue un resultado muy emocionante porque no nos lo esperábamos. Esperábamos ser competitivos, pero creíamos que acabaríamos entre el octavo y el décimo lugar. Sobre todo, fue especial para Honda por todas las dificultades que han tenido en el pasado”, ha contado el italiano que ha querido destacar la gran carrera del piloto francés, Pierre Gasly, que como recalca Tost, no cometió ningún error en las 57 vueltas.

"Hartley hizo una buena carrera y está haciendo un gran trabajo"

En cuanto al otro piloto rookie del equipo, Brendon Harltey, Tost también está contento con su actuación y pide que se le de tiempo para adaptarse: “La clasiicación estuvo bien, casí entra en Q3. La carrera empezó un poco mal por la colisión que tuvo con Pérez y después tuvo una penalización. Creo que si la carrera hubiera durado 3 o 5 vueltas más habría llegado a los puntos. Hizo una buena carrera y está haciendo un gran trabajo, pero no debéis olvidar que no conoce la mayoría de los circuitos”, ha explicado el jefe de equipo de Toro Rosso.

La relación que Honda mantuvo con McLaren no fue la mejor y eso dificultó mucho el resultado final, pero parece que en Toro Rosso han aprendido de los errores de los de Woking: “Durante el invierno organizamos algunos talleres para los ingenieros que trabajan con los de Honda, para que así pudieran entender la cultura, y su forma de pensar, ya que las cultura europea y japonesa es muy diferente. Desde la parte técnica, hemos tenido reuniones desde diciembre y algunos ingenieros de Honda están en Milton Keynes (Reino Unido), porque Honda tiene ahí una base y también nuestros ingenieros viajan a Sakura a la base de Honda”, ha contado Tost.