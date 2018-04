Maurizio Arrivabene: "Estamos contentos, pero la temporada es larga"

Google Plus

Ferrari consiguió la segunda victoria de la temporada en el pasado Gran Premio de Baréin. Los de Maranello han empezado el año de la mejor manera posible, aunque los italianos son muy dados a no celebrar nada. El jefe de equipo de los de Maranello, Maurizio Arrivabene, ha estado presente en la rueda de prensa de los jefes de equipo que organiza cada viernes la FIA y ha hablado de la victoria y del accidente en uno de los pitstop del equipo.

A pesar del buen arranque de la temporada, el jefe de equipo de los de Maranello, Maurizio Arrivabene no quiere crear ninguna expectativa: “Estamos al principio de la temporada. El ritmo y el coche de momento están cambiando y dependen del circuito al que vamos. Estamos contentos con los resultados, pero sabemos que la temporada será larga. Este fin de semana seguro que vemos a una Mercedes y Red Bull bastante fuertes, pero no nos rendiremos”, ha contado el italiano a los periodistas presentes en la sala.

Ferrari y la FIA han trabajado conjuntamente para averiguar las causas del fallo del pitstop

Ferrari no solo ocupó titulares por la victoria de Baréin, sino también por el incidente durante la segunda parada de Kimi Räikkönen que envió a uno de sus mecánicos al hospital: “Franccesco [el mecánico herido] está bien, ayer voló a Italia, así que está todo controlado. Como jefe de equipo he hablado con él cada día y está bien”, ha explicado Arrivabene. En cuanto al incidente, el italiano ha explicado que Ferrari y la FIA han trabajado conjuntamente para averiguar qué pasó y asegurarse que no vuelve a suceder nunca más.

Arrivabene ha explicado que durante las paradas intervienen tres factores; el primero es humano, que es el de los mecánicos, el segundo está relacionado con la mecánica y el tercero, que fue el que falló, está relacionado con un aparato electrónico. El aparato que da la luz verde en el semáforo no leyó bien la parada de la rueda derecha trasera y dio la orden a Räikkönen antes de tiempo, lo que provocó el desafortunado incidente.