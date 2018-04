Vía libre para el motor Renault

Google Plus

Tras las dos primeras pruebas del campeonato de Fórmula 1 en las que se ha visto que todos los coches que montan motor Renault son bastante fiables, la marca francesa ha decidido dar vía libre a McLaren y a Red Bull para que puedan desbloquear más caballos de sus unidades de potencia. La excepción fue Ricciardo el pasado fin de semana. Pero los demás, incluida la propia escudería Renault, han mostrado solidez tanto en Melbourne como en Sakhir.

Ahora, y tras comprobar que con mapas motor de menor rendimiento los bólidos no han sufrido demasiado, en Renault proponen dar un paso más allá. Algo que el jefe de la marca, Cyril Abiteboul, ya tenía planeado: "Estamos haciendo lo que dijimos que haríamos. Teníamos que confirmar fiabilidad y lo hemos hecho hasta ahora". En cuanto al problema de Daniel Ricciardo, Abiteboul apunta que todavía no se sabe muy que causó el fallo: "Las razones no las sabemos, estamos en conversaciones .Pudo ser el chasis o el motor, pero todavía estamos buscando el origen de las causas. Fue algo eléctrico por lo que afectó al almacenamiento de energía".

Además de los nuevos mapas motor, en Renault también aseguran que en la segunda ronda de unidades de potencia, incorporarán una importante mejora en el MGK-U. "En cuanto a hardware, no vamos a cambiar mucho, lo haremos con la segunda unidades de potencia, que llegará en un tiempo", ha dicho Abiteboul.

China será el escenario este fin de semana en el que los equipos con motor de los galos puedan disfrutar de esa potencia extra que les hace falta para acercarse a los equipos de arriba, en el caso de Red Bull, para poder pelear con victorias. Si consiguen que la mejora surta efecto sin afectar a la fiabilidad, el Gran Premio de Shangai podría ser el más apretado de la temporada. Por el momento.