Sebastian Vettel: “Estoy contento, pero me sorprende la distancia con Mercedes”

Google Plus

El piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, ha conseguido la pole en el Gran Premio de China. La primera posición del alemán es la segunda de Ferrari está temporada y lo han hecho de forma consecutiva. Tal y como pasó en Baréin, el compañero de equipo del alemán, Kimi Räikkönen ha estado por delante de Vettel todo el fin de semana, pero a la hora de la verdad, Sebastian Vettel ha conseguido el primer puesto en la parrilla para la carrera de mañana.

Sebastian Vettel ha ido muy rápido toda la sesión, pero el último sector de la vuelta ha sido lo que le ha dado la pole: “He estado feliz con toda la vuelta, no solo el último sector. El coche hoy ha estado increíble, no para de mejorar y mejorar, así que estoy muy feliz. Sabía que en la primera vuelta había cometido algunos errores. En la curva 3 perdí la trasera al salir de la curva lenta, y lo mismo me sucedió en la 6, así que estaba un poco fastidiado, pero sabía que si conseguía ordenarlo todo aún tenía un poco de margen para empujar”, ha contado el alemán nada más bajarse del coche.

Vettel en el garaje durante la clasificación. Fuente: Getty Images

"Tener tanta distancia con Mercedes es una sorpresa"

Los de Maranello han acabado la sesión siendo medio segundos más rápidos que Mercedes, algo que sorprende a Vettel: “Estamos sorprendidos. Creo que las primeras tres carreras han sido diferentes. Los circuitos son bastante diferentes entre sí y tener tanta distancia es una sorpresa. Creo que es un circuito en el que tienes que dar con la clave y sino lo haces puedes quedar más atrás, pero no me sorprendería que mañana esta distancia despareciera, por eso creo que será una carrera apretada, pero es bueno comenzar desde delante”, ha explicado Vettel en la rueda de prensa de la FIA

La sesión de clasificación de los de Ferrari ha sido espectacular, por ello se ha pensado que los de Maranello habían sacrificado un poco el ritmo de carrera por lograr una buena clasificación: “No, creo que, obviamente, intentamos mirar las dos cosas. Además, mañana la previsión meteorológica es bastante diferente, así que tuvimos eso en cuenta. Está claro que tendremos que esperar hasta mañana para verlo, pero no, no hemos sacrificado nada”, ha finalizado el alemán.