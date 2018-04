Valtteri Bottas: “La pole hoy no estaba a nuestro alcance”

Google Plus

Mercedes no ha podido competir hoy con Ferrari por la pole y se han tenido que conformar con la tercera posición de Valtteri Bottas y la cuarta de Lewis Hamilton. Es la segunda vez que Bottas vence a su compañero de equipo y, además, lo ha conseguido de manera consecutiva. El Circuito de Shangái había sido territorio Mercedes desde 2012, pero este año no han podido revalidar su título al acabar medio segundo por detrás de los de Maranello.

Valtteri Bottas ha acabado tercero gracias a un tiempo de 1:31.625, pero no ha sido suficiente. Mercedes y sus rivales, pensaban que eran firmes candidatos para conseguir el primer puesto de la parrilla, pero han tenido un baño de realidad: “Pensamos que hoy lucharíamos por la pole, pero, definitivamente, no estaba a nuestro alcance. Creo que el factor clave ha sido tener las ruedas en el punto perfecto antes de la vuelta, pero eso no justifica el medio segundo, así que creo que tienen un coche muy fuerte”, ha contado el finlandés.

Bottas rodando por el Circuito de Shangai. Fuente: Getty Images

Bottas no sabe sí, al igual que pasó en Baréin, serán más rápidos en la carrera: "Es difícil de decir. Esperábamos ser fuertes hoy, luchar por la pole. Por los números que tenemos va a estar muy apretado entre nosotros y Ferrari, pero como hoy han sido más rápidos, realmente no sabemos. Lucharemos con todo lo que tengamos, empezamos con las mismas ruedas, así que no tendremos estrategias muy diferentes, necesitaremos aprovechar todas las oportunidades”, ha contado Bottas. Tanto Mercedes como Ferrari han conseguido el tiempo de la Q2 con el neumático blando y empezarán la carrera con esa goma.

Los de Mercedes no tienen el mismo grip que Ferrari

Sin duda, el problema principal para Bottas ha sido el nivel de grip de los neumáticos: “El grip ha aumentado desde ayer, pero, aún así, hemos sufrido para encontrar los mismos niveles que Kimi y Sebastian. No sé si mañana será muy diferente a hoy, pero hará más calor, en el aire y en la pista, así que es un interrogante, pero no creemos que seamos menos competitivos en circuitos fríos, porque también sufrimos un poco en Baréin con el calor”, ha finalizado Bottas.