Hülkenberg: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Nico Hülkenberg está inmerso en su segunda temporada en el equipo Renault y es octavo en el Mundial de pilotos, igualado a puntos con Alonso, por lo que son los dos pilotos que más puntos suman después de los equipos punteros. Además, el objetivo del equipo francés es ser el cuarto equipo en el Mundial de Constructores, los mejores del resto.

El piloto alemán cree que tanto Renault como él han tenido un buen inicio de temporada, aunque han perdido algunas oportunidades importantes, como en Bakú y en España. "Creo que aquí queríamos estar en el Campeonato como el equipo más consistente de la parte media de la parrilla, y también nos merecemos estar", comentó el de Renault en una entrevista en el canal oficial de YouTube de Fórmula 1. Añadió que esperaban estar un poco más cerca de los equipos que están a la cabeza, pero la distancia sigue siendo bastante grande. "Progresamos a buen ritmo y si seguimos así, creo que vamos a ir en buena dirección", comentó.

Hülkenberg ha querido resaltar que el objetivo principal es consolidarse como el cuarto equipo, aunque sabe que hay mucho nivel en la zona media y que va a haber una intensa batalla entre McLaren, Force India y Haas. Sobre su labor como piloto, el alemán cree que pilota muy bien y, en general, está bastante contento con su trabajo. "Está claro que en Bakú cometí un error, pero si pilotas siempre al 120%, puede haber un error", continuó diciendo. Además, está satisfecho con el trabajo que realiza en cada Gran Premio, tanto en las sesiones de entrenamientos, como en clasificación y carrera.

"Podemos decir que estoy en el mejor momento de mi carrera"

Sin embargo, el de Renault tiene una espinita clavada, y es que en sus 140 Grandes Premios en Fórmula 1, nunca ha conseguido ningún podio. "Está claro que son muchas carreras sin conseguir un podio, pero sé las razones que hay detrás de eso. No es algo de lo que esté orgulloso, pero la gente entiende qué puedo hacer", explicó. En la temporada 2016, estuvo a punto de lograrlo en el Gran Premio de Mónaco, aunque fallaron en la estrategia. Y a pesar de no haber conseguido ningún podio, Hülkenberg quiere sumar más de 100 puntos esta temporada. "Si conseguimos eso, será un buen año", dijo.

El piloto alemán también ha querido hablar sobre su futuro, algo que no le preocupa, ya que está en un equipo fabricante que aspirará a luchar por victorias. "Renault es diferente porque representas a una marcha global. Tienes más atención y eres parte de algo más grande", continuó explicando. Además, dijo que siempre había querido ser piloto de un equipo fabricante de Fórmula 1, por lo que está realmente contento. No obstante, sabe que ningún piloto llega a la Fórmula 1 y gana carreras en su primera temporada, los equipos punteros han tardado algunos años en consolidarse, por lo que Renault tiene que seguir trabajando.

Para finalizar, Hülkenberg dijo que ama su trabajo, pero quiere estar en uno de los coches más rápidos y doblar a la parte media de la parrilla. "Simplemente quiero un coche para competir por victorias y demostrar que soy capaz de lograrlo", sentenció.