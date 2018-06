La FIA estudia automatizar la mítica bandera de cuadros

Google Plus

El pasado Gran Premio de Canadá terminó de forma precipitada, ya que la bandera de cuadros fue mostrada una vuelta antes de lo previsto, por la modelo Winnie Harlow después de que un comisario se lo indicase erróneamente, pensando que ya era la última vuelta.

De este modo se tomaron en cuenta como resultados finales, la situación de carrera en la vuelta 68, retirando así la vuelta rápida a Ricciardo y cayendo en manos de su compañero de equipo, Max Verstappen.

No es la primera vez que sucede un incidente de estas características, ya que hace unos años, Pelé, hondeó la bandera a cuadros demasiado tarde, cuando ya había pasado el líder en su última vuelta.

Este tema también conlleva un fallo de seguridad, ya que los comisarios de pista pueden creer que la carrera ya ha terminado y creer que los coches van más despacio, y por lo tanto salir a pista, cuando en realidad la carrera aún no ha finalizado.

Winnie Harlow con Christian Horner en el GP de Canadá | Fuente: Getty Images

Whiting afirmó que consideran usar los carteles luminosos para dar por finalizada la carrera, evitando así cualquier error. Charlie habló de ello a Motorsport.com "Creo que probablemente necesitamos pensar en tener una mejor señal de final de carrera" y añade "La bandera a cuadros es algo tradicional, pero como hemos visto, es propenso a cometer errores".

El director de carrera explicó la complejidad de automatizar el sistema y que debe ser estudiado minuciosamente "Podría y sería bastante sencillo para nosotros hacer que el gran panel negro que se ve muestre una bandera a cuadros en el momento justo. Pero si se va a hacer automáticamente, entonces hay que pensar exactamente cuándo se va a hacer, cuándo se va a activar. No es del todo sencillo, necesita pensarse un poco" dijo también que estos son casos aislados "Es discutible si necesitamos o no hacer todo algo para corregir una situación que pasa cada 10 años. Pero es algo que analizaré".

Whiting dijo que no tiene planes de impedir que la organización, deje que personajes famosos o invitados especiales, continúen con la tradición de hondear la bandera de cuadros "No es culpa del invitado, no creo que sea algo que debamos considerar, al menos por ahora. Es posible que tengamos que ver otras cosas, como la cantidad de personas que vienen a veces. Eso puede ser un poco difícil. Antes de la salida te cruzas con gente que tiende a traer amigos con ellos y se llena todo".