Vandoorne, sobre su futuro: "No siento ninguna presión"

Esta temporada es la segunda de Stoffel Vandoorne con el equipo McLaren, después de que llegara de ganar el título de la GP2 en 2015 y de ganar carreras en Súper Fórmula, aunque no ha podido trasladar esos resultados a la Fórmula 1. Su mejor puesto esta temporada ha sido un octavo, ocupa la decimoquinta posición del campeonato y en las siete primeras citas de la temporada, tan solo ha conseguido sumar ocho puntos, a diferencia de su compañero de equipo, Fernando Alonso, que lleva 32 y es octavo en el Mundial de pilotos.

El futuro de Fernando Alonso es incierto, por lo que podría competir en la Indy Car si se confirman los rumores de que McLaren entraría a esta competición con un equipo propio. Además, hay posibilidades de que Lando Norris, actual piloto de Fórmula 2 y piloto de pruebas de McLaren, ocupe un asiento en la escudería británica. Sin embargo, Vandoorne no está preocupado por esto. "No siento ninguna presión, los resultados de este año han sido positivos", comentó a la web Crash.net en el Gran Premio de Canadá. Además, añadió que no hay mucho más que hacer, ya que intenta conducir lo mejor posible y sacar el máximo potencial del coche.

"Creo que de alguna manera me ha hecho mucho más fuerte tratar de lidiar con ciertos problemas, ir a un fin de semana de una forma diferente y maximizar todo lo que tienes", continuó diciendo. Por eso, el piloto belga se ve preparado para liderar el equipo si finalmente Alonso se marcha, por lo que podría dar un paso adelante, ya que piensa que ha igualado a su compañero de equipo en la temporada y media que llevan juntos. "Esta es una decisión que Fernando tiene que tomar en el futuro, no es algo que esté bajo mi control. Lo único que puedo controlar es mi propio rendimiento", explicó.