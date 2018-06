Alonso, Buemi y Nakajima consiguen la pole en las 24 Horas de Le Mans

Doblete de Toyota en la sesión clasficatoria de las 24 Horas de Le Mans en la que el coche conducido por Fernando Alonso, Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima han revalidado el mejor tiempo logrado en la primera sesión clasificatoria llevándose la pole position, siendo el mejor coche híbrido de la categoría LPM1, finalizando por delante del coche de Toyota pilotado por Kobayashi, López y Conwey, a los que aventajan en dos segundos.

Fue el piloto japonés compañero de Alonso quien sentenció la primera posición para los intereses de su marca a poco de comenzar el tercer corte clasificatorio. A casi tres segundos de los Toyota, en tercera posición quedó Rebelion, justo delante de los SPM, que durante la segunda sesión fue le mejor coche privado clasificado, en una jornada en la que la climatología y la pista no han acompañado para mejorar los registros del miércoles.

La segunda sesión clasificatoria no sirvió para mejorar los registros marcados en la primera, en la que el Toyota TS050 pilotado por Fernando Alonso, Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima finalizó en primera posición, por delante del otro coche de la marca japonesa conducido por Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María López y el SMP Racing pilotado por Stéphane Sarrazin y los rusos Egor Orudzhev y Matevos Isaakyan.

Las condiciones climatológicas por un lado, y la escasa adherencia de la pista, imposibilitaron en gran medida la mejora de los registros marcados en el primer corte clasificatorio. Conwey y Alonso, los dos primeros en salir por parte de Totoya, comenzaron a marcar los registros más rápidos de la sesión. El británico empezó más fuerte, hasta que el asturiano sacó lo mejor de sí mismo para bajar su registro primero hasta 3:19 y luego hasta 3:18:021, quedándose a 751 milésimas del mejor tiempo logrado por su compañero Nakajima el miércoles.

Red flag in Q2 as the #67 @CGRsportscar Ford GT with @andypriaulx at the wheel has spun off track#LEMANS24 #WEC pic.twitter.com/TLHEv9bBmo