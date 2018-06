Hamilton confía en Mercedes para ganar su quinto Mundial

Lewis Hamilton lleva dos victorias esta temporada, las que consiguió en Azerbaiyán y en España, mientras que en Canadá solo pudo ser quinto y en Mónaco, tercero. Aún así, ocupa la segunda posición del Mundial y está a tan solo un punto de su máximo rival, Sebastian Vettel.

El piloto británico ha asegurado que no tiene dudas sobre el rendimiento de su equipo, ya que eso sería el primer signo de debilidad, y su mente no es débil. "Sigo aquí para ganar y todavía creo que podemos hacerlo", explicó. También añadió que tiene plena confianza en su equipo y les está transmitiendo toda su energía. "Si piensas en tenis, golf, o lo que sea, si miras la red y piensas "podría perder esto", ya has perdido", afirmó.

El de Mercedes ha explicado que no importa la posición en la que esté en la parrilla, ya que cuando ve a uno de sus rivales, no piensa que podría quedar por detrás de ellos, piensa en cómo vencerles y en cómo ser mejor. "Voy a seguir haciéndolo hasta que me muera", dijo confiado. Sin embargo, tiene claro que Mercedes no puede pretender tener el mejor coche de la parrilla, y posiblemente esta temporada no se podría decir que es el mejor coche, a diferencia del año pasado. "No estamos superando a los demás siempre, pero estamos muy cerca. Los Red Bull están entre medias a veces y Ferrari hasta ahora ha sido el más consistente, pero quedan muchas carreras", comentó.

Además, está seguro de que el Mundial cambiará y pasarán muchas cosas de aquí a final de temporada, ya que los motores tienen que hacer un largo camino. Y pase lo que pase, Hamilton está orgulloso del trabajo de su equipo, aunque a veces hagan todo bien y no pueda conseguir el resultado esperado. "A cada persona en el equipo le duele, pero ganamos y perdemos juntos, por lo que se trata de levantarnos los unos a los otros, de unir fuerzas", continuó diciendo. Por tanto, está convencido de que quedan días buenos y malos, y aunque no puede predecir cuándo serán, tratarán de prepararse lo mejor posible. "Trataremos de minimizar los días malos y aprovechar los buenos", sentenció.