Leclerc: “Trato de encontrar los aspectos negativos sobre mí y trato de mejorarlos”

Charles Leclerc, el piloto monegasco de Sauber que tanto ha dado que hablar en lo que llevamos de temporada, afirma que siempre está tratando de buscar aspectos negativos sobre su conducción tras cada carrera para mejorarlo en la siguiente.

El rookie de 20 años, cuyo mejor puesto en la temporada ha sido un sexto en Azerbaiyán, afirma que siempre está tratando de mejorar y encontrar unas milésimas o décimas extras para rendir mejor en la siguiente carrera. Afirma que, desde que es piloto de F1, ha aprendido más en estas carreras que en todos sus años en los monoplazas.

"Son buenos resultados, pero después de cada carrera siempre trato de encontrar los aspectos negativos sobre mí mismo y trato de mejorarlos”, afirma en unas declaraciones recogidas por el portal ‘Crash’.

"Ha ido bien por ahora, pero no es como si me sintiera completamente seguro. No soy alguien que siempre se sienta seguro de sí mismo, así que siempre trato de mejorar. Creo que eso también es una fortaleza, pero definitivamente ha sido bueno en las últimas carreras”.

"Creo que realmente maximizamos el fin de semana", afirma. "Como equipo, aún podemos hacer algunas mejoras con los frenos y mi vuelta en la Q2 pudo haber sido mejor cuando ves que solo seis centésimas me separaban de la P11. Creo que por el lado de la conducción podría haber hecho las cosas mejor, con un poco de ambos, y luego podemos mejorar. Creo que en siete carreras he aprendido más que tres años en monoplazas", explicó. "Hay tantas cosas nuevas en la Fórmula 1 y están presionando tanto en los detalles que es una locura. Pero aprendes mucho y definitivamente he aprendido mucho como persona y como piloto”.

"Creo que siempre aprendí bastante rápido cada vez que cambié de categoría, así que obviamente no espero dar un paso como desde la primera carrera hasta la séptima a partir de ahora. Pero definitivamente siempre hay margen de mejora y me considero bastante joven, así que creo que todavía tengo mucho que aprender", comenta para finalizar Leclerc.