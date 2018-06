¿Fórmula 1 o IndyCar para Alonso en 2019?

Google Plus

No son pocas las incógnitas al respecto del futuro del piloto asturiano. Tras las falsas promesas de mejoras por parte de McLaren, que siguen sin ver la luz al final del túnel, la temporada 2019 se ha convertido en un misterio. ¿Realizará su decimoctavo mundial en la máxima categoría o cambiará la Fórmula 1 por la IndyCar?

Parece ser que las 24 Horas de Le Mans serán el punto de inflexión a la hora de tomar esta decisión. El piloto de McLaren corre para Toyota en uno de los eventos deportivos más conocidos del automovilismo. Los coches del fabricante japonés son considerados los favoritos para hacerse con la victoria, sobre todo, después del triunfo en la carrera de Spa en el Campeonato Mundial de la Resistencia de la FIA este pasado mes de mayo.

Una victoria de Fernando en Le Mans supondría estar un paso más cerca de la “triple corona”. Con la ausencia de triunfos en la Fórmula 1, el asturiano ha buscado nuevas experiencias en las que sentirse ganador de nuevo. Si ganase en Le Mans solo necesitaría una victoria en las 500 Millas de Indianápolis (que ya corrió el pasado año) para lograr la hazaña. Conquistar esa “triple corona” supondría su consagración para todos los tiempos.

El piloto de IndyCar, Max Chilton, reconoce que el éxito de Le Mans puede decantar la balanza de decisiones de Fernando hacia territorio estadounidense. Max, que estuvo presente en el debut del asturiano en la IndyCar, reconoce que Alonso podría encontrar cierto atractivo en el campeonato americano: “Creo que realmente disfrutó haciendo las 500 Millas de Indianápolis el año pasado porque, de repente, tenía un coche en la delantera que no había tenido durante varios año. Este fin de semana es realmente crítico para su carrera y para McLaren porque, honestamente, creo que si gana Le Mans este fin de semana, probablemente estará corriendo en la IndyCar el año que viene con McLaren”. Por si fuera poco, el estadounidense sentenció: “Todavía no creo que McLaren vaya a tener un auto que luche por el campeonato el año que viene, asi que, ¿por qué no mover ficha y tratar de ganar la Indy 500?