McLaren recibe 3 ofertas de equipos de Fórmula 1 por Lando Norris

Con el verano llegan las negociaciones entre pilotos y equipos de Fórmula 1 para la próxima temporada. El joven piloto de McLaren y actual piloto de Fórmula 2, parece que se ha convertido en la nueva estrella emergente del Gran Circo. Desde Woking han asegurado que 3 equipos diferentes de la categoría reina se han interesado por el joven piloto inglés, pero McLaren no cede ante las ofertas.

El jefe de los de Woking, Zack Brown ha contado que no solo se han interesado por Norris para 2019, sino incluso para esta misma temporada: “Hemos sido contactados por más de un equipo. Hemos tenido tres contactos de diferente nivel. Algunos este año, pero queremos que se centre en la Fórmula 2 y mantenerlo en McLaren. Creo que fue positivo para su carrera, y para McLaren. Consideramos cada caso de manera individual”.

"Todos los contactos implicaban su marcha y no estamos interesados"

A pesar del interés por el británico, Brown ha dejado claro que Norris no se moverá de McLaren por el momento: “Todos los contactos implicaban que se tendría que ir y no estábamos interesados en eso. No era negociable. No vamos a entrenarle para que lo aprovechen otros, pero no creo que ningún otro tenga interés en entrenarlo para nosotros”. Desde el paddock se afirmó que uno de esos contactos había sido Toro Rosso, que perseguía el objetivo de bajar a Brendon Hartley de sus filas.

La alineación de McLaren en 2018. Fuente: McLaren

Un problema que tienen en McLaren y que no tienes los otros equipos top, es que los de Woking no disponen de un segundo equipo donde colocar a sus pilotos junior en Fórmula 1 antes de subirlos al asiento oficial de McLaren: “No tenemos equipos hermanos y esa situación no es lo ideal. Creo que muestra que la FIA tiene que analizar de cerca la influencia que tienen los equipos sobre otras escuderías, porque lo que están empezando a hacer es cerrar las oportunidades para quienes son independientes”, ha concluido el jefe de McLaren