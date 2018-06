Red Bull usará motores Honda para las próximas dos temporadas

Ya es oficial, los rumores que se escuchaban desde septiembre del año pasado desde que anunciaron que Toro Rosso sería motorizado por Honda, llegan a su fin. El equipo Red Bull ha confirmado a través de un comunicado que usará motores Honda para las próximas dos temporadas, 2019 y 2020.

Honda power from 2019! The Team to race with @HondaRacingF1 power units from next season