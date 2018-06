Renault se pronuncia tras su ruptura con Red Bull

Google Plus

Renault, hoy, ha perdido. Red Bull no acaba de estar contento con el rendimiento del motor francés desde que en 2014 dejara de ser un motor ganador. La situación no ha mejorado pese a ser el tercer equipo de la parrilla, y para los de Christian Horner, ser terceros no es suficiente.

Con esto, Renault pierde enteros. Se postulaban como simple potencia a mejor motor en los próximos años, pero este portazo de Red Bull, les baja al suelo y les dejará motorizando "tan solo" a Renault y a McLaren. Es bueno, porque en 2019, se centrarán solo en dos equipos, a priori, pero es malo porque el mejor equipo de los tres Renault, se baja del carro por el momento.

Esta, ha sido la carta abierta de Renault tras el final de la relación con el equipo de la bebida energética: "Dos años después de que Renault volviera como un equipo oficial, consideramos en su momento que era positivo motorizar a nuestros coches, y a la vez, seguir haciéndolo a los motores de los Red Bull, teniendo en cuenta las respectivas aspiraciones de cada uno.

En un extremo y competitivo entorno, estamos orgullosos de los extraordinarios resultados que hemos conseguido con Red Bull durante las pasadas 12 temporadas, particularmente, en los cuatro títulos de constructores y las 57 victorias que hemos ganado juntos.

Después de dos temporadas, estamos completamente enfocados en la fuerte progresión del equipo Renault, mientras continua construyéndose una buena relación con el equipo McLaren."

De esta manera, y como es normal, Renault despidió a Red Bull recordando esos maravilloso cuatro años en los que Red Bull y Sebastian Vettel no tuvieron rival. De otra manera, dejó claro que a partir de 2019, el equipo, seguiría completamente enfocado en el trabajo de su propio equipo y el de McLaren.