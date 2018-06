Previa de Williams en el GP de Francia 2018: ¿Saldrán del abismo?

Google Plus

Williams no da salido de su mala racha y desde luego el coche no ayuda, ni tampoco tener un proyecto de equipo condicionado por el dinero que escasea, recurriendo a pilotos de pago y casi sin experiencia en la categoría reina del automovilismo.

Canadá, otra carrera para olvidar

Para Stroll el Gran Premio de casa no pudo ser peor, mal ritmo todo el fin de semana, y en carrera solo duro 6 curvas por el incidente fortísimo que tuvo con Hartley, en el que abandonaron los dos; sin ningún daño para los pilotos, pero que causó un Safety Car debido a lo aparatoso del accidente.

Para Sirotkin no fue mucho mejor la cosa, clasificó 18º estuvo en las ultimas posiciones toda la carrera a una distancia considerable de los de delante, fue doblado en dos ocasiones y tan solo ganando puestos con los diversos abandonos que hubo en carrera.

Está claro que los de Grove pasan por uno de sus peores momentos en la Fórmula 1, en gran parte debidos a que la situación económica del equipo no es buena pero, ¿Es necesario tener a dos pilotos de pago? Es obvio que eso te va a ayudar económicamente a corto plazo, no obstante merece la pena tener a dos pilotos con tan escasa experiencia de titulares para desarrollar el coche, justamente este año con un monoplaza tan complicado, en una de las escuderías más míticas de la categoría reina y encima teniendo de piloto probador, a un piloto con años de experiencia como es Robert Kubica.

Lance Stroll

Stroll intentará y deberá recuperarse del golpe en Canadá, si quiere recobrar el camino en tierras francesas en un trazado que históricamente no le ha ido mal, ni a Williams, ni a él mismo ya que ganó una vez en Fórmula 3, aunque según sus palabras no le guste demasiado el trazado.

”Conozco la pista de Paul Ricard de cuando manejaba en la Fórmula 3. Pasé un buen rato allí y gané una carrera, pero debo ser sincero porque no puedo decir que me gusta. Solo se vueltas y vueltas y no soy un gran admirador. Sin embargo, siempre es interesante volver a algún lugar donde haya competido antes y ver cómo es un coche de Fórmula 1."

Sergey Sirotkin

Tras la agonizante carrera del piloto ruso en Montreal, llegamos a un circuito que conoce bastante bien, pero aun así se muestra cauto. “Paul Ricard es una pista bastante conocida para mí. Hice miles de kilómetros allí el año pasado. Aunque conozco la pista bastante bien, hay muchas cosas que cambian durante un fin de semana de carrera que nunca se sabe. Es una nueva pista para todos, así que será agradable ver dónde terminamos.”

Perspectivas del equipo para Francia

Paddy Lowe se muestra nostálgico en sus declaraciones y nos cuenta que el equipo conoce bien la pista, ya que durante varios años los de Grove hacían allí sus test invernales, incluso fue en Paul Ricard donde probaron por primera vez el control de tracción.

“Es un lugar que conocemos muy bien ya que el equipo pasó muchos largos inviernos allí entre 1989-1992. Hay muchos recuerdos de nuestras visitas anteriores a Paul Ricard, pero uno que se destaca personalmente fue cuando Williams probó por primera vez el control de tracción aquí con el FW14B durante el invierno de 1991. Damon Hill estaba detrás del volante y pensó que lo estaba reteniendo, ¡pero en realidad era un segundo más rápido!”

Debido a esto históricamente ha sido un trazado que ha favorecido al monoplaza de Williams donde en el ’86, Nigel Mansell y Nelson Piquet calificaron primero y tercero, pero fue en el ’87 cuando consiguieron el doblete. Pero actualmente atraviesan una etapa en la que cualquier tiempo pasado fue mejor.