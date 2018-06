Honda podría motorizar a McLaren en la Indy y Alonso ser su piloto estrella

Google Plus

La última prueba puntuable de la IndyCar tuvo espectadores de excepción en las figuras de Eric Boullier, Zak Brown y Gil de Ferran, asesor de Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis de 2017 y recién nombrado asesor de McLaren en Fórmula 1.

En la prueba se pudo ver a Brown y Boullier negociando sobre un posible patrocinio con la marca Sprint, lo que hace evidente que los esfuerzos del equipo van en la dirección a la que apuntan los rumores y muy probablemente McLaren tendrá un equipo en la IndyCar en 2019

Michael Andretti, propietario de Andretti Autosport, también asistió al Gran Premio de F1 de Canadá como invitado de McLaren.

Brown dijo: "Estamos considerando seriamente la IndyCar, hemos estado haciendo gestiones durante bastante tiempo”.

"Como mencionamos anteriormente, si vamos a entrar en otras categorías de automovilismo en las que McLaren tiene una gran historia, tenemos que hacerlo de una manera que, ante todo, no comprometa nuestras actividades de Fórmula 1, o no lo haríamos”, continuaba.

Foto: @McLarenIndy

"Todavía no hemos terminado de cerrarlo todo, pero lo veo factible. Así que tomaremos una decisión para estar preparados de cara a 2019 en algún momento de los próximos meses, y si estamos seguros de que podemos marcar todas las casillas, entonces es algo en lo que probablemente avanzaremos. Pero aún no hemos terminado el viaje"

En el supuesto caso de que McLaren consiguiera desarrollar un coche competitivo para la IndyCar la siguiente incógnita está en si Fernando Alonso haría las maletas hacia la competición en busca de la triple corona: "Estamos en conversaciones con Fernando. Fue en esta época del año pasado cuando comenzamos a tener conversaciones”.

"Ha estado en F1 mucho tiempo, creo que está disfrutando mucho pilotando como siempre. Creo que está conduciendo mejor que nunca. Está un poco frustrado con que la F1 sea un campeonato de constructores más que un campeonato de pilotos. Le encanta la F1, le encanta el WEC, hizo Daytona, así que con suerte mantendremos a Fernando en el entorno de McLaren de alguna manera o forma”.

"Realmente no quiero profundizar en las conversaciones que estamos teniendo con él, más allá de lo que he hablado. Pero creo que cada vez que vea un coche ganador ante a él, querrá pilotarlo, sin importar de qué se trate. No hemos entrado en ese nivel de detalle", aclaraba Brown.

En Indy Car hay 2 únicos fabricantes, Honda y Chevrolet, lo que pone a McLaren en la posibilidad de volver a trabajar codo con codo junto a la marca nipona, algo ante lo que Brown ha mostrado total normalidad: "Hay dos fabricantes excelentes, que hacen un gran trabajo en IndyCar", dijo, "y nos encantaría competir nuevamente con Honda. Son excelentes motores, ganan muchas carreras en IndyCar, por lo que no dudaría en competir con ellos si esa fuera la dirección en la que nos dirigimos”.

"Hemos hablado con ambos fabricantes en nuestro proceso de explorar lo que podríamos hacer", finalizaba el CEO de McLaren.