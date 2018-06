Previa de Toro Rosso en el GP de Francia 2018: la misión de volver a puntuar

Google Plus

Sin duda las miradas de este fin de semana en Francia, en el circuito de Paul Ricard, estarán puestas tanto en Toro Rosso, como en Red Bull. Este año, el equipo de la bebida energética ha querido que su equipo filial monte unidades de potencia Honda, para probar su rendimiento y ver si pueden ser útiles para los mayores.

Y parece ser que así es, oficialmente, se ha confirmado que tanto Toro Rosso como Red Bull montarán unidades de potencia niponas para 2019. El Paddock, sin duda, estará enfocado a esta noticia todo el fin de semana, sin ninguna duda. Según ha estudiado la gente de Red Bull, Honda ha rendido bien con el Toro Rosso, y eso, les ha servido para querer tirarse a la piscina en 2019.

Canadá, al filo de los puntos

El fin de semana en Montreal no fue el soñado para los hombres de Toro Rosso, para como pintaba al principio. Toro Rosso venía de puntuar en Mónaco, y es más de entrar en la Q3, de nuevo, en este 2019 de la mano del francés del equipo, Gasly. Siendo un circuito diferente, no había las mismas expectativas, pero la motivación era real.

Canadá fue un jarro de agua fría para el equipo italiano. Ningún coche pasó a Q3, aunque Gasly, clasificó el onceavo, tan solo se quedo a un puesto de entrar en Q3. Sí, podría haber sido peor, y además tuvo la opción de elegir goma. El piloto francés, en carrera, no se movió de dicha posición, y en carrera, también quedó el onceavo, lamiendo los puntos.

El otro coche, el de Hartley, no pudo completar ni una vuelta de carrera. Su espectacular accidente con Stroll en la primera vuelta, privó al australiano de realizar la carrera, y aunque no fue su culpa, sumó otro zero a su casillero, y alimentó aún más los rumores que le sitúan fuera del equipo de Faenza.

Pierre Gasly, el líder de los resultados

La situación de Pierre Gasly en Toro Rosso, es parecida a la de Leclerc en Sauber. Es verdad que el monegasco está en un equipo y en un coche inferior, y eso da aún más merito a sus resultados y actuaciones este año. Pero en cuanto a diferencia de talento y rendimiento con el compañero, la situación es similar, diferencia abismal de Gasly y Leclerc con respecto a Hartley y Ericsson respectivamente.

Gasly, aunque tenía algo de experiencia del año pasado, está firmando un gran año dando claras muestras de su calidad, de esa que mostró en la GP2, cuando se disputó el título hasta el último minuto con Antonio Giovinazzi. Es sumamente superior a su compañero, y esta exprimiendo, carrera tras carrera, todo el potencial de su Toro Rosso.

Razones para esforzarse no le faltan a Pierre Gasly, y es que de llegarse a confirmar la salida de Daniel Ricciardo de Red Bull si no renueva su contrato, el mejor posicionado para ocupar el actual coche #3 sería el mismo francés. Helmut Marko ya ha expresado más de una vez que le gusta Gasly, y si el doctor dice eso, por algo será.

El piloto que disputará por primera vez, su gran premio de casa, en Le Castellet, está extra-motivado de cara a este fin de semana, y se muestra muy entusiasmado: "Para mi, va a ser increíble que mi primera temporada completa en Fórmula 1, coincida con el retorno del GP de Francia después de tantos años. Tanto Alain Prost, como Jean Alesi, me han dicho que será algo muy especial, y único, tras hablar con ellos."

Pierre Gasly. Foto: Fórmula 1

Brendon Hartley, en boca de todos

El australiano sigue sin adaptarse a la Fórmula 1. Que estaría pasando por la cabeza de 'Brendinho' cuando este fin de semana vio las 24 horas de Le Mans. Hartley es un campeón, en la Fórmula 1 no lo está demostrando, pero es un piloto muy experimentado, rápido, y es un campeón de Le Mans, no todos pueden decir eso.

No obstante, hay pilotos que se adaptan lentamente, o que por otro lado, no se adaptan a la Fórmula 1 nunca y en otras categorías son estrellas. Bourdais, Vergne, Buemi, el mismo Hartley, y casualidad, o no, todos ex-pilotos de la órbita Red Bull. A Brendon hay que darle un poco de tiempo, pero en esta Fórmula 1, no hay paciencia, comprensible, y menos, con Helmut Marko.

Muchos rumores de muchos pilotos son los que han sonado entorno al asiento del actual número #28 de Toro Rosso, que ahora mismo, parece ser el piloto de la parrilla que más cerca esta de bajarse del coche. Pero cada carrera que pasa, Hartley puede reivindicarse, cada carrera más que dure en el asiento, será una oportunidad más, esta por ver si lo aprovecha, o si se deja caer.

"Paul Ricard es un circuito que conozco bien, aunque no en un coche de Fórmula 1. He realizado muchos test con el WEC allí tanto con LMP1 como con LMP2. Aún así me intentaré adaptar, creo que es un circuito muy chulo. Puede haber mucho viento en Paul Ricard, en la Fórmula 1, esto es un factor muy importante, y tendremos que afrontar el reto. " Declaró el australiano en la antesala del GP, sin tocar el tema de su continuidad.

Brendon Hartley. Foto: Fórmula 1

Expectativas para el GP de Francia

Para ir a Le Castellet, el equipo de Faenza no se irá contento si no coge mínimo un punto. Tras no puntuar en Canadá, Gasly tendrá ganas de coger puntos de nuevo, y Hartley tendrá ganas de reivindicarse, y quitarse la espada de Damocles que le apunta por la espalda.

Por lo tanto, todo lo que no sea puntuar en este Gran Premio no sabrá bien en Toro Rosso, a no ser que el rendimiento sea muy bueno y las circunstancias de la carrera prohíban a los italianos puntuar. A parte, será clave entrar en la Q3 o pelear por ella para confirmar un buen rendimiento del monoplaza durante el fin de semana.